الرياضة

برشلونة يتجنب مفاجآت الكأس بفوز صعب على «راسينج»

برشلونة يتجنب مفاجآت الكأس بفوز صعب على «راسينج»
16 يناير 2026 08:21

مدريد(د ب أ)
تجنب فريق برشلونة مفاجآت بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، بعدما حقق فوزاً صعباً في دور الـ16 على حساب مضيفه راسينج سانتاندير بنتيجة 2 / صفر.
وسجل فيران توريس، قائد برشلونة في هذه المباراة، الهدف الأول في الدقيقة 66، ثم أضاف لامين يامال الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، ليصعد بفريقه إلى دور الثمانية. وكانت منافسات دور الـ16 قد شهدت مفاجأة كبرى، بإقصاء ريال مدريد على يد ألباسيتي بالخسارة 2 / 3.
وتقام قرعة دور الثمانية يوم 19 يناير الحالي، بعد تأهل كل من أتلتيك بلباو وريال سوسيييداد، وأتلتيكو مدريد وألباسيتي وريال بيتيس، وديبورتيفو ألافيس، وفالنسيا.
وواجه برشلونة صعوبة أمام فريق متكتل دفاعياً ويعتمد على مرتدات سريعة، تشكل خطورة على مرمى الحارس خوان جارسيا.
ورغم لجوء المدرب الألماني هانسي فليك للاعتماد على غالبية العناصر الأساسية لبرشلونة، إلا أن المباراة لم تكن سهلة على الفريق الضيف الذي عانى في ظل تألق دفاعي كبير لأصحاب الأرض، بالإضافة إلى تنظيم في الخروج بالكرة والمرتدات.
ووضع برشلونة حداً للفرص الضائعة بعدما أرسل فيرمين لوبيز تمريرة طولية رائعة لزميله فيرمين لوبيز في الدقيقة 66، لينفرد بالمرمى، ويراوغ الحارس قبل أن يسجل في الشباك الخالية.
وواصل فليك الدفع بعناصر أخرى لتأمين التقدم، حيث شارك البرازيلي رافينيا، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي على حساب ماركوس راشفورد وفيران توريس في الدقيقة 68.
وكاد سانتاندير أن يفجر مفاجأة بالتعادل مع برشلونة حيث هز الشباك أكثر من مرة لكن راية التسلل كانت حاضرة، واستطاع دفاع برشلونة أن ينصب فخاخ مصيدة التسلل للاعبي المنافس في أكثر من هجمة خطيرة ليحبط فرص التعادل.
وكاد سانتاندير أن يتعادل في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني، لكن تألق الحارس جارسيا حال دون اهتزاز شباك برشلونة. وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، سجل لامين يامال هدفاً قاتلاً لبرشلونة من تمريرة رافينيا بعد مرتدة سريعة، حيث استغل التراجع البدني للاعبي سانتاندير في هجمة مرتدة ليأتي هدف تأمين الفوز.
ووصل برشلونة لفوزه الحادي عشر على التوالي في جميع المسابقات، حيث تعود آخر هزيمة للفريق الإسباني إلى سقوطه أمام مضيفه تشيلسي صفر / 3 في دوري أبطال أوروبا يوم 25 نوفمبر.
وكان الفريق قد توج مؤخراً بطلاً لكأس السوبر الإسباني على حساب الغريم التقليدي ريال مدريد بالفوز 2-3 في المباراة النهائية التي أقيمت في جدة بالمملكة العربية السعودية.

