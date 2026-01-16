فافرينكا يدخل أستراليا بالسلام الداخلي وذكريات الماضي الجميل

ملبورن (رويترز)

سيخوض ستانيسلاس فافرينكا آخر ظهور له في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، بشعور يجمع بين الحنين إلى البطولات الأربع الكبرى، التي صنعت اسمه، والهدوء تجاه الطريق المقبل في مسيرته.

وأكد اللاعب السويسري المخضرم (40 عاماً)، الذي توج بثلاثة ألقاب كبرى خلال ​العصر الذهبي لروجر فيدرر ونوفاك ديوكوفيتش، أن موسم 2026 سيكون الأخير ‌له في بطولات المحترفين.

وازدهرت مسيرة فافرينكا، صاحب الضربة ​الخلفية المميزة بيد واحدة، في ملبورن عام 2014، عندما ‌تغلب على رافائيل نادال في النهائي بعد أداء تاريخي، جاء عقب إقصائه ديوكوفيتش في مباراة ملحمية من خمس مجموعات.

وتكفي هذه الذكريات لضمان استقبال حار له عندما يواجه الصربي لاسلو دييري ⁠في الدور الأول، خلال مشاركته العشرين في منافسات الفردي بالبطولة.

ومع ⁠تراجع تصنيفه إلى المركز 139، احتاج فافرينكا إلى بطاقة دعوة للمشاركة في القرعة الرئيسية، مشيراً إلى أن فكرة الاعتزال بدأت تراوده ​في أواخر الموسم الماضي.

وقال «في نهاية العام الماضي، بين أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، كانت هناك أمور شغلت ذهني». وأضاف للصحفيين في ملبورن بارك اليوم الجمعة «كنت أرغب في الاستمرار، هذا أمر مؤكد. كنت سعيداً باللعب.. وما زلت كذلك». وتابع «​كان من الواضح تماماً أن ‍العام المقبل يجب أن يكون عامي الأخير. لم يكن قراراً صعباً على الإطلاق، بل كان سهلاً ومريحاً. أنا سعيد جداً به، وأنا في سلام تام مع هذا ‍القرار».

ورغم تقدمه في السن ومرور جسّده بعدة ⁠عمليات في الركبة، خاض فافرينكا نحو 30 ​مباراة في سلسلة التحدي التابعة لاتحاد اللاعبين المحترفين، وقضى فترات خارج البطولات الكبرى بسبب ​خروجه من قائمة أفضل 150 لاعباً. وبدأ موسمه بشكل إيجابي بوصوله إلى ‍نهائي كأس يونايتد مع سويسرا، مستفيداً من التألق اللافت لزميلته بليندا بنتشيتش.

وقال فافرينكا إنه سيواصل العمل بأقصى ما يسمح به جسده خلال موسمه الخامس والعشرين والأخير، مضيفاً: «أتطلع لهذا العام. عام واحد من التنس يعني الكثير من اللعب. ‌وأنا سعيد بمحاولة خوض هذا الموسم بمنافسة قوية وتقديم أداء جيد».