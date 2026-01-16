«دبي لأصحاب الهمم» يكرّم شركاء نجاح «البارالمبية الآسيوية»

دبي (الاتحاد)

احتفى نادي دبي لأصحاب الهمم بشركاء النجاح واللجان العاملة والمتطوعين في الألعاب البارالمبية الآسيوية للشباب، بعد نجاح نسخة دبي الاستثنائية التي أقيمت في مطلع ديسمبر الماضي، بمشاركة 1500 لاعب ولاعبة من 35 دولة، إضافة إلى الداعمين لأنشطة النادي وفعالياته المختلفة خلال الموسم.

وقال ثاني جمعة بالرقاد رئيس اللجنة المنظمة: «تميّز أفضل ألعاب للشباب مصدر فخر واعتزاز بقدراتنا وإمكاناتنا وفرقنا التي عملت ليل نهار بكل إخلاص والتي قدمت نموذجاً يُحتذى».

وأكد بالرقاد أن نسخة دبي حققت أرقاماً قياسية على المستوين العالمي والقاري، مما كان له المرود الإيجابي في الوصول إلى آفاق النجاح والأهداف المرجوة، موجهاً الشكر إلى الدوائر الحكومية والمؤسسات الخاصة والرعاة والمتطوعين وفرق العمل المختلفة.

وقال: استطعنا بالإرادة وروح الفريق الواحد تقديم بطولة متميزة ستكون أيقونة آسيا خلال 8 أشهر فقط.

من جانبه وجّه ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، الشكر إلى مجلس دبي الرياضي، على دعمه لهذا الحدث القاري المهم ومتابعة كل تفاصيل الألعاب واصفاً نسخة 2025 بالاستثنائية بعد أن أنقذت دبي الحدث من الإلغاء.

وقال: «الألعاب تركت أثراً كبيراً في آسيا ليس على مستوى الميداليات، وإنما من خلال الأثر المجتمعي بأن الحركة البارالمبية هي إثبات القدرات وأن دبي مدينة الفرص، مضيفاً ألعاب دبي ستبقى خالدة في ذاكرة الرياضة البارالمبية بما حققته من نجاحات على كافة الأصعدة».