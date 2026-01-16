السبت 17 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«دبي لأصحاب الهمم» يكرّم شركاء نجاح «البارالمبية الآسيوية»

«دبي لأصحاب الهمم» يكرّم شركاء نجاح «البارالمبية الآسيوية»
16 يناير 2026 13:31

دبي (الاتحاد)
احتفى نادي دبي لأصحاب الهمم بشركاء النجاح واللجان العاملة والمتطوعين في الألعاب البارالمبية الآسيوية للشباب، بعد نجاح نسخة دبي الاستثنائية التي أقيمت في مطلع ديسمبر الماضي، بمشاركة 1500 لاعب ولاعبة من 35 دولة، إضافة إلى الداعمين لأنشطة النادي وفعالياته المختلفة خلال الموسم.
وقال ثاني جمعة بالرقاد رئيس اللجنة المنظمة: «تميّز أفضل ألعاب للشباب مصدر فخر واعتزاز بقدراتنا وإمكاناتنا وفرقنا التي عملت ليل نهار بكل إخلاص والتي قدمت نموذجاً يُحتذى».
وأكد بالرقاد أن نسخة دبي حققت أرقاماً قياسية على المستوين العالمي والقاري، مما كان له المرود الإيجابي في الوصول إلى آفاق النجاح والأهداف المرجوة، موجهاً الشكر إلى الدوائر الحكومية والمؤسسات الخاصة والرعاة والمتطوعين وفرق العمل المختلفة.
وقال: استطعنا بالإرادة وروح الفريق الواحد تقديم بطولة متميزة ستكون أيقونة آسيا خلال 8 أشهر فقط.
من جانبه وجّه ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، الشكر إلى مجلس دبي الرياضي، على دعمه لهذا الحدث القاري المهم ومتابعة كل تفاصيل الألعاب واصفاً نسخة 2025 بالاستثنائية بعد أن أنقذت دبي الحدث من الإلغاء.
وقال: «الألعاب تركت أثراً كبيراً في آسيا ليس على مستوى الميداليات، وإنما من خلال الأثر المجتمعي بأن الحركة البارالمبية هي إثبات القدرات وأن دبي مدينة الفرص، مضيفاً ألعاب دبي ستبقى خالدة في ذاكرة الرياضة البارالمبية بما حققته من نجاحات على كافة الأصعدة».

أخبار ذات صلة
الجولة الثانية من «السلة للكراسي المتحركة».. تألُّق لافت لـ«دبي» و«خورفكان»
الإمارات تتصدر البطولة الدولية المفتوحة للقوس والسهم
نادي دبي لأصحاب الهمم
ثاني جمعة بالرقاد
الألعاب البارالمبية الآسيوية
آخر الأخبار
توقيع الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي ودول «ميركوسور»
الأخبار العالمية
توقيع الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي ودول «ميركوسور»
اليوم 20:51
اختفاء طائرة إندونيسية تقل 11 شخصاً
الأخبار العالمية
اختفاء طائرة إندونيسية تقل 11 شخصاً
اليوم 20:47
«هيرو دبي كلاسيك» تكرِّم الفائزين بتحدي الاستدامة العالمي
الرياضة
«هيرو دبي كلاسيك» تكرِّم الفائزين بتحدي الاستدامة العالمي
اليوم 20:36
إنتر ميلان يعبر أودينيزي ويبتعد بالصدارة الإيطالية
الرياضة
إنتر ميلان يعبر أودينيزي ويبتعد بالصدارة الإيطالية
اليوم 20:31
«عالم القهوة دبي 2026» ينطلق غداً
اقتصاد
«عالم القهوة دبي 2026» ينطلق غداً
اليوم 20:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©