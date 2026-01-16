مضمار جبل علي يدشّن السباقات التحضيرية غداً

عصام السيد (دبي)

يحتضن مضمار جبل علي، أمسية سباقات جديدة غداً، تشهد السباقات التحضيرية، التي تحدّد بعض الخيول التي ستستهدف تلك السباقات على رأسها سباق جبل علي مايل وجبل علي ستيكس، وتشارك في الأمسية عدة خيول قوية تسعى لإثبات جدارتها في الحفل الذي تبلغ قيمة جوائزه المالية 600 ألف درهم.

وخصّص الشوط الخامس لمسافة 1900 متر على لقب منحني تبوك ستيكس (سباق تحضيري لسباق جبل علي ستيكس) للخيول المهجنة الأصيلة تكافؤ (80-105) عمر 4 سنوات فما فوق، وللخيول عمر 3 سنوات، وقيمة جائزته 120 ألف درهم.

ويقام الشوط السادس لمسافة 1600 متر على لقب سباق جبل علي مايل التحضيري، للخيول المهجنة الأصيلة «شروط» عمر 4 سنوات فما فوق، وللخيول عمر 3 سنوات، وقيمة جائزته 120 ألف درهم.

وخصّص الشوط الأول 1600 متر على كأس بورشه للخيول العربية الأصيلة تكافؤ (0-75) عمر 4 سنوات فما فوق المولودة في الإمارات، وقيمة جائزته 50 ألف درهم.

ويشهد الشوط الثاني 1400 متر على لقب الشعفار للاستثمار - سباق دائم التحفيزي للخيول المهجنة الأصيلة المبتدئة عمر 3 سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 72 ألف درهم.

ويقام الشوط الثالث لمسافة 1200 متر على لقب بنك دبي التجاري - سباق دائم التحفيزي للخيول المهجنة الأصيلة المبتدئة عمر 3 سنوات، وقيمة جائزته 72 ألف درهم.

وخصّص الشوط الرابع لمسافة 1000 متر على لقب جبل علي للسرعة للخيول المهجنة الأصيلة تكافؤ (0-85) عمر 3 سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 90 ألف درهم.

ويقام الشوط السابع والختامي لمسافة 1600 متر على لقب كأس الإمارات دبي الوطني، ومخصّص للخيول المهجنة الأصيلة تكافؤ (0-70) عمر 3 سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 76 ألف درهم.