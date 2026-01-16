السبت 17 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

فيرستابن متحمّس لاكتشاف سيارة ريد بول الجديدة

فيرستابن متحمّس لاكتشاف سيارة ريد بول الجديدة
16 يناير 2026 14:10

ديترويت (أ ف ب)
أعرب الهولندي ماكس فيرستابن، بطل العالم أربع مرات، عن حماسه الشديد للتعرف على السيارة الجديدة، بعد كشف فريقه ريد بول النقاب عنها أمس، استعداداً لموسم 2026 من بطولة العالم للفورمولا 1 الذي سيشهد تغييرات جذرية.
وكشف الفريق النمساوي عن تصميم سيارته الجديدة أمام بضع مئات من الضيوف في محطة ميشيجان المركزية في ديترويت، قبل أقل من شهرين من انطلاق الجولة الأولى من البطولة العالمية في ملبورن في 7 مارس المقبل.
وتشهد القوانين الجديدة للعام الحالي تغييرات في الديناميكا الهوائية لجعل السيارات أخف وزناً وأصغر حجماً، بالإضافة إلى تعديلات على مواصفات المحرك لزيادة مساهمة الطاقة الكهربائية في الوحدات الهجينة.
وقال فيرستابن: «هناك الكثير من الأمور التي نجهلها وتغييرات كبيرة في المحرك والسيارة. سأحتاج في البداية إلى بعض الوقت للتأقلم خلال أيام التجارب. لديّ حافز كبير جداً».
وأضاف: «دائماً ما يستغرق الأمر بعض الوقت للتأقلم على الأشياء. عليك أن تفهم أين يكمن الأداء الأمثل وأن تعتاد على السيارة».
وتابع «وأيضاً مع المحرك الجديد، سيستغرق الأمر بعض الوقت».
وخاطر ريد بول، الذي اعتمد سابقاً على محركات هوندا، في عام 2023 بتطوير محركه الخاص للعام الحالي بالشراكة مع عملاق صناعة السيارات فورد، العائد إلى حلبات الفئة الأولى بعد 22 عاماً من مغادرتها.
وانتهت سلسلة انتصارات فيرستابن بأربعة ألقاب عالمية توالياً العام الماضي، عندما فاز سائق ماكلارين البريطاني لاندو نوريس باللقب في الجولة الأخيرة في أبوظبي.
ولكن على الرغم من جلوسه خلف مقود السيارة الأقل كفاءة، استطاع السائق الهولندي أن يعود بقوة من تأخر كبير في الترتيب لينافس على اللقب، محققا 8 انتصارات، أكثر من نوريس أو زميله في الفريق الأسترالي أوسكار بياستري (7 لكل منهما).
وسينضم إلى فيرستابن هذا العام السائق الفرنسي إسحاق حجار الذي تمت ترقيته إلى المقعد الثاني في الفريق بعد موسم أول ناجح مع فريق رايسينج بولز.
وكان حجار حاضراً أيضاً في حفل تقديم السيارة الجديدة، وكذلك مدير ريد بول الفرنسي لوران ميكييس، الذي قال إن التغييرات التنظيمية الشاملة والمحرك الجديد سيشكلان تحدياً كبيراً في عملية التعلم.
وأضاف: «أعتقد أنه من السذاجة أن نعتقد أننا قادرون على بناء محركنا من الصفر.. وأن نكون أكثر قدرة على المنافسة منذ البداية من أولئك الذين يعملون في هذا المجال منذ 95 عاماً».

أخبار ذات صلة
فيرستابن يحصد لقب الأفضل في موسم فورمولا- 1
مورينيو يرد على منتقدي بنفيكا بدرس أسطورة «الفورمولا-1»
ماكس فيرستابين
الفورمولا-1
ريد بول
آخر الأخبار
الرياضات الإلكترونية الإماراتية تدخل النقلة النوعية وتحصد ثمار التطوير
الرياضة
الرياضات الإلكترونية الإماراتية تدخل النقلة النوعية وتحصد ثمار التطوير
اليوم 20:59
توقيع الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي ودول «ميركوسور»
الأخبار العالمية
توقيع الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي ودول «ميركوسور»
اليوم 20:51
اختفاء طائرة إندونيسية تقل 11 شخصاً
الأخبار العالمية
اختفاء طائرة إندونيسية تقل 11 شخصاً
اليوم 20:47
«هيرو دبي كلاسيك» تكرِّم الفائزين بتحدي الاستدامة العالمي
الرياضة
«هيرو دبي كلاسيك» تكرِّم الفائزين بتحدي الاستدامة العالمي
اليوم 20:36
إنتر ميلان يعبر أودينيزي ويبتعد بالصدارة الإيطالية
الرياضة
إنتر ميلان يعبر أودينيزي ويبتعد بالصدارة الإيطالية
اليوم 20:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©