«دبي للسلة» يعزّز صفوفه بالبرازيلي كابوكلو

«دبي للسلة» يعزّز صفوفه بالبرازيلي كابوكلو
16 يناير 2026 14:15

دبي (الاتحاد)
أعلن فريق دبي لكرة السلة، عن توصله إلى اتفاق مع لاعب الارتكاز البرازيلي برونو كابوكلو للانضمام إلى صفوف الفريق، بعقد يمتد حتى نهاية الموسم الحالي، حيث ينتظر أن يلتحق كابوكلو بالفريق في دبي، استعداداً لبدء مشواره مع النادي.
وسيعزز كابوكلو قوة الخط الأمامي لفريق دبي لكرة السلة إلى جانب مفيوندو كابينجيلي وكينان كامينياش، مضيفاً خبرة كبيرة، وحضوراً بدنياً قوياً، وطول قامة يشكل إضافة نوعية للفريق.
وبعد غيابه عن انطلاقة الموسم بسبب إصابة في الظهر، بات اللاعب جاهزاً للعودة إلى المنافسات.
ويمتلك كابوكلو خبرة واسعة على الساحة الأوروبية، حيث خاض 27 مباراة في الدوري الأوروبي (اليوروليج) خلال موسم 2023/2024 مع بارتيزان بلغراد، بمعدل 9.4 نقاط و4 متابعات، وتقييم أداء بلغ 10.5 في متوسط 19 دقيقة لعب في المباراة الواحدة. كما شارك في مسابقة يوروكاب مع فريق راتيوفارم أولم (11 مباراة)، وتم اختياره ضمن التشكيلة الثانية المثالية لليوروكاب لموسم 2022/2023.
وخلال الموسم الماضي 2024/2025، توّج كابوكلو بلقب يوروكاب مع هابويل تل أبيب، حيث شارك في 23 مباراة، مسجلاً معدل 7.4 نقاط و3.7 متابعات في 17 دقيقة لعب في المباراة.
ويُعد النجم البرازيلي أحدث الإضافات إلى قائمة فريق دبي لكرة السلة هذا الموسم، في إطار استراتيجية النادي لتعزيز صفوفه بأسماء بارزة من نجوم اليوروليج ولاعبين سبق لهم اللعب في دوري الـNBA، وذلك استعداداً لخوض تحدي المشاركة الأولى في اليوروليج والمنافسة أمام أقوى الفرق الأوروبية.

