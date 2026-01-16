السبت 17 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
خورفكان تستضيف غداً النسخة الثانية من «سباق النمور»

خورفكان تستضيف غداً النسخة الثانية من «سباق النمور»
16 يناير 2026 14:17

فيصل النقبي (خورفكان)
تستقبل مدينة خورفكان صباح اليوم النسخة الثانية من «سباق خورفكان – سباق النمور»، أمام مدرج خورفكان، بمشاركة واسعة من المتسابقين من مختلف الفئات العمرية.
ويتضمن السباق مسافتين رئيسيتين هما 8 كيلومترات و4 كيلومترات، إلى جانب تنظيم سباقات مخصصة للأطفال والنساء، في إطار حرص اللجنة المنظمة على توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية وتعزيز ثقافة ممارسة الرياضة للجميع.
ويصاحب الحدث عدد من التحديات البدنية التي تختبر مستويات اللياقة والتحمل لدى المشاركين، وسط أجواء تنافسية وحماسية، وبتنظيم متكامل يواكب النجاح الذي حققته النسخة الأولى من السباق.
ويأتي تنظيم «سباق النمور» ضمن الجهود الهادفة إلى نشر ثقافة الرياضة ونمط الحياة الصحي، وترسيخ مكانة خورفكان كوجهة رياضية وسياحية تحتضن الفعاليات المجتمعية النوعية، مع توقعات بحضور جماهيري ومشاركة مميزة.

