رندويليتش مدرباً للإمارات خلفاً لبدر طبيب

رندويليتش مدرباً للإمارات خلفاً لبدر طبيب
16 يناير 2026 14:22

معتصم عبدالله (أبوظبي)
أعلن نادي الإمارات تعاقده رسمياً مع المدرب الكرواتي كرونسلاف رندويليتش، لتولي مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم، خلفاً للمدرب الوطني بدر طبيب، وذلك في إطار سعي إدارة النادي لتعزيز الجهاز الفني ورفع مستوى الأداء خلال المرحلة المقبلة من منافسات دوري الدرجة الأولى.
وجرى توقيع العقد بحضور أيمن هارون المدير التنفيذي للنادي، وعبدالله العاجل مشرف الفريق الأول لكرة القدم، حيث أعربت الإدارة عن ثقتها الكبيرة في قدرات المدرب الكرواتي وخبراته التدريبية، متمنية له التوفيق في مهمته الجديدة مع «الصقور».
ويخلف رندويليتش المدرب بدر طبيب، الذي أنهى النادي ارتباطه به عقب التعادل مع العربي من دون أهداف في الجولة الحادية عشرة لدوري الدرجة الأولى، فيما قاد المدرب المساعد جواو بيدرو الفريق في الجولة الماضية أمام العروبة، والتي خسرها الإمارات 0-2.
ويحتل الإمارات حالياً المركز الثامن في جدول ترتيب «دوري الأولى» برصيد 17 نقطة من 11 مباراة، حقق خلالها 5 انتصارات وتعادلين مقابل 4 هزائم، في وقت يتصدر فيه يونايتد الترتيب برصيد 24 نقطة من 12 مباراة.
ويُعد رندويليتش من الأسماء التدريبية البارزة على الساحة الأوروبية، إذ حقق إنجازات لافتة خلال مسيرته، أبرزها قيادته نادي زرينيسكي موستار البوسني للتتويج بلقب الدوري البوسني الممتاز موسم 2022-2023 قبل نهاية الموسم، إلى جانب الفوز بكأس البوسنة والهرسك في الموسم ذاته، محققاً الثنائية التاريخية للنادي.
وعلى الصعيد الإقليمي، سبق لرندويليتش العمل كمساعد مدرب في النادي العربي القطري، إضافة إلى منتخب إيران، ما أكسبه خبرة واسعة في الكرة الآسيوية والخليجية، تعول عليها جماهير نادي الإمارات لقيادة الفريق نحو نتائج إيجابية وتحقيق تطلعاته في المرحلة المقبلة.

