4 ملايين يورو تنقل ماناج من الشارقة إلى الدوري الصيني

علي معالي (أبوظبي)

ذكرت العديد من المواقع والصحف الألبانية بأن راي ماناج (28 عاماً)، مهاجم فريق الشارقة لكرة القدم بصدد الانتقال إلى صفوف فريق تشجيانج الصيني للمحترفين بعقد بلغ 4 ملايين يورو، لمدة موسمين، وقد أصبح الألباني راي ماناج لغزاً محيراً، حيث لم يقدم اللاعب المستوى المأمول مكتفياً بهدفين فقط في دوري أدنوك للمحترفين، رغم مشاركته في 12 مباراة بواقع 806 دقائق، واكتفى كذلك بتسجيل هدفين في كأس رابطة المحترفين سجل هدفين، ليصبح إجمالي ما سجله مع الملك خلال مسيرته حتى الآن 4 أهداف فقط خلال 15 مباراة، وعبر 3 مسابقات محلية بواقع 1052 دقيقة، في دوري أدنوك للمحترفين، وكأس الرابطة، وكأس السوبر.

وقالت صحيفة "دوسجا" نقلاً عن اللاعب، أنه لعب آخر مباراة في الدوري أدنوك أمام البطائح، حيث حاول في مباراته الأخيرة أن يفعل شيئاً لإنقاذ فريقه من الهزيمة لكنه لم ينجح، حتى الهدف الذي سجله، والذي عادل النتيجة1-1، أُلغي من قبل الحكم.

وأكدت الصحيفة أن مصادر مقربة من اللاعب تؤكد أنه سيتم انتقاله إلى الصين وتحديداً إلى فريق تشجيانج للمحترفين.

وكان عقد ماناج مع الشارقة ممتد لموسمين، ولكن يبدو أن اللاعب لا يرغب في الاستمرار، وكذلك لم يعد اللاعب مقنعاً نظراً لما قدمه من مستوى منذ انتقاله للفريق أثناء معسكر الإعداد للموسم الحالي، بالرغم من مستواه المميز سابقاً في الدوري التركي وتسجيله لعدد كبير من الأهداف، وكونه لاعب دولي أيضاً، لكنه لم يقدم المستوى الذي يؤهله لقيادة هجوم الشارقة.

على الجانب الآخر، ذكرت صحيفة "تيرا" البرازيلية، أن مدافع فاسكو دجاما فرناندو دينيز" لياندرينيو "، سينتقل إلى صفوف الشارقة بعقد لمدة 3 مواسم ليكون بديلاً للمدافع الصربي دافيد بيتروفيتش الذي انتقل مؤخراً إلى صفوف نادي النصر، وتم استبعاد اللاعب من التدريب الأخير، حيث بات اللاعب قريباً من التواجد مع "الملك"، حيث سيجري الفحوصات الطبية تمهيداً للانتقال النهائي.

ويأتي هذا في الوقت الذي تتوالى فيه الأزمات على فريق الشارقة، حيث ضربت العديد من الإصابات صفوف الفريق ومن الموقع أن يغيب عددا من اللاعبين المؤثرين عن مباراة الملك المقبلة أمام كلباء والمقرر لها الأحد على استاد الشارقة بالإمارة الباسمة، وهو ما يضع المدرب البرتغالي خوسيه مورايس في أزمة جديدة، بعد الهزيمة المفاجئة أمام البطائح في مباراته المؤجلة من الجولة الـ 10 بهدفين مقابل لا شيء، لتضع الفريق في المركز الـ 11 المهدد بالهبوط.