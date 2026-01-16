بينهم زيدان وكلوب.. 5 خيارات تدريبية لخلافة ألونسو

معتز الشامي (أبوظبي)

لم تستمر فترة تشابي ألونسو في ريال مدريد سوى 7 أشهر، حيث أعلن النادي انفصاله عن المدرب البالغ من العمر 44 عاماً، بعد 24 ساعة فقط من خسارة الفريق كأس السوبر الإسباني أمام برشلونة، لكن مؤشرات رحيل ألونسو كانت واضحة قبل ذلك بكثير، وبنى المدرب الإسباني سمعة مميزة مع باير ليفركوزن بعد أن أنهى هيمنة بايرن ميونيخ على الدوري الألماني، لكنه لم يحظَ بنفس التأثير في مدريد.

ورغم معدله الجيد في النقاط (2.24 نقطة في المباراة الواحدة)، لم يحظَ ألونسو باحترام غرفة ملابس ريال مدريد المتّسمة بالغرور، وكان ذلك في النهاية سبباً في فشله، ولا يزال ألونسو مدرباً شاباً مطلوباً بشدة، ولن يفتقر إلى العروض، لكن ريال مدريد سيركز الآن على إيجاد خليفته.

وتم تعيين ألفارو أربيلوا مدرباً مؤقتاً، ومن المفهوم أن ريال مدريد يميل إلى الانتظار حتى الصيف لتعيين مدرب دائم جديد، وهناك 5 خيارات محتملة لتولي منصب المدير الفني الجديد لأكبر نادٍ في العالم.

** زين الدين زيدان

برز زيدان كأحد أبرز المرشحين للعودة إلى ريال مدريد في ولايته الثالثة كمدرب رئيسي، في عودة عاطفية إلى الملاعب، فاز المدرب الفرنسي الأسطوري بثلاثة ألقاب متتالية في دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد، لكنه لم يتولَ أي منصب تدريبي آخر منذ رحيله عام 2021، وسيحظى زيدان بشعبية كبيرة بين اللاعبين، ويمتلك مهارات قيادية مميزة تمكنه من توحيد صفوف الفريق المشتت.

واعترف زيدان في نوفمبر الماضي برغبته في العودة إلى التدريب في المستقبل القريب، كما أبدى رغبته في قيادة المنتخب الفرنسي، ولديه اتفاق شفهي لخلافة ديدييه ديشامب بعد كأس العالم 2026.

** يورجن كلوب

ذكرت قناة سكاي سبورتس ألمانيا أن كلوب قد يقتنع بالعودة إلى التدريب مع ريال مدريد، لكن المدرب البالغ من العمر 58 عاماً نفى هذه الادعاءات سريعاً، في تصريحات لقناة «ServusTV On».

وبعد مغادرته ليفربول، صرح كلوب بأنه لا يرغب في العودة إلى التدريب، ويشغل حالياً منصب رئيس قسم كرة القدم العالمية في شركة «ريد بول»، لكن ثمة شكوكاً كبيرة حول التزامه بوعده.

** توماس توخيل

يوجد عدد كبير من المدربين الذين تنتهي عقودهم هذا الصيف، أبرزهم توخيل. كُلّف المدرب الألماني بمهمة إنهاء غياب إنجلترا عن منصات التتويج، لكن من المتوقع على نطاق واسع أن يرحل عائداً إلى تدريب الأندية، بغض النظر عن حظوظه، ويعد توخيل مدرب من الطراز العالمي، وخبير تكتيكي بارع، يتمتع بخبرة واسعة في العمل مع كبرى الأندية الأوروبية. وقد فاز بدوري أبطال أوروبا مع تشيلسي، وبألقاب الدوري مع بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان.

** إنزو ماريسكا

يُعد ماريسكا حالياً أحد أبرز المرشحين لخلافة ألونسو، ولن يكلّف انتقاله شيئاً بعد رحيله عن تشيلسي في يناير. غادر المدرب الإيطالي ستامفورد بريدج تاركاً وراءه سمعة طيبة رغم خلافاته مع إدارة النادي، وحصد ماريسكا لقبين خلال فترة تدريبه التي امتدت 18 شهراً لتشيلسي، كما ضمن عودة البلوز إلى دوري أبطال أوروبا. يحظى ماريسكا بإعجاب الكثيرين في أوروبا، وارتبط اسمه بقوة بالعودة إلى مانشستر سيتي ليخلف بيب جوارديولا. لكن إغراء تدريب ريال مدريد يكاد يكون من المستحيل رفضه.

** جوليان ناجلسمان

كشف ناجلسمان أنه رفض عرضاً من ريال مدريد عام 2018 خلفاً لزيدان. حينها، قرر ناجلسمان، البقاء في هوفنهايم قبل أن ينضم لاحقاً إلى لايبزيج، وأثارت فترة تدريبه اللاحقة لبايرن ميونيخ جدلاً واسعاً، لكنه لا يزال يعتبر من أفضل المدربين الشباب في العالم. ويمتد عقد ناجلسمان مع المنتخب الألماني حتى 2028، لكن لا يزال هناك غموض حول ما إذا كان سيستمر بعد كأس العالم.