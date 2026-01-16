«بنت هيّاض» تتألق في «الحقايق» بمهرجان ولي عهد دبي للهجن

دبي (الاتحاد)

استأنف ميدان المرموم صباح اليوم فعاليات مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن، عبر انطلاقة منافسات هجن أبناء القبائل بعد توقف السباقات ليوم واحد، وذلك بإقامة تحديات سن الحقايق لمسافة 4 كيلومترات عبر 30 شوطاً، والتي شهدت حضوراً مميزاً وتنافساً قوياً بين المشاركين.

وافتتحت المطية «بنت هيّاض» لمالكها يوسف غانم محمد أهلي سلسلة الانتصارات، بعدما كسبت لقب الشوط الأول للحقايق الأبكار بتوقيت بلغ 5:57:1 دقائق.

وفي الشوط الثاني المخصّص للحقايق الجعدان، خطف «طاغي» لمحمد عبدالله محمد منينه الشامسي الأنظار، بعدما حقق الفوز بتوقيت هو الأفضل في الفترة الصباحية، مسجلاً 5:53:0 دقائق.

وأحرزت «السايحة» لمسري سالم بالعرطي الحميري صدارة الشوط الثالث للحقايق الأبكار بزمن قدره 5:56:8 دقائق.

كما أضاف «مكرّم» انتصاراً ثانياً لمسري سالم بالعرطي الحميري، في الشوط الرابع المخصص للحقايق الجعدان بتوقيت بلغ 5:58:7 دقائق.

ويستعد ميدان المرموم اليوم لاستكمال تحديات سن الحقايق لهجن أبناء القبائل، ضمن منافسات النسخة التاسعة من مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن، وذلك من خلال 35 شوطاً تقام على فترتين صباحية ومسائية لمسافة 4 كيلومترات.

وتقام في الفترة الصباحية 20 شوطاً، خصّصت 12 منها لهجن الإنتاج، في استمرار لمنافسات الحقايق التي شهدت انطلاقتها الأولى الجمعة، بمشاركة واسعة من مختلف الملاك من أبناء القبائل.

أما الفترة المسائية، فتشهد 15 شوطاً، تتقدمها أربعة أشواط رئيسية على رموز سن الحقايق، والتي تمثل الظهور الأول للرموز المخصصة لهجن أبناء القبائل في المهرجان.

وتبدأ المنافسة عبر الشوط الأول المخصّص للحقايق الأبكار المفتوح، والذي يحصل الفائز به على كأس سمو ولي عهد دبي إلى جانب جائزة مالية قدرها 1.5 مليون درهم، في حين تخوض الأبكار الإنتاج تحدي الشوط الثالث على كأس ولي عهد دبي أيضاً، بجائزة مالية تبلغ مليون درهم.

وفي الشوط الثاني تتنافس الجعدان في الشوط المفتوح على البندقية، والتي خصّصت معها جائزة مالية قدرها مليون درهم، ويسدل الستار على أشواط الرموز من خلال الشوط الرابع، للحقايق الجعدان للإنتاج على البندقية وجائزة مالية تبلغ 800 ألف درهم.

وتُعد هذه الأشواط من أبرز محطات المهرجان، حيث يتوقع أن تشهد صراعاً قوياً بين الشعارات الطامحة لحصد أولى الرموز في هذا المحفل السنوي الكبير.