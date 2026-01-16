ختام الدور الأول بدوري أدنوك.. «الزعيم» و«الفرسان» في سباق لحسم «بطل الشتاء»

معتصم عبدالله (أبوظبي)

تتجه الأنظار في الجولة 13 والأخيرة من الدور الأول لدوري أدنوك للمحترفين لموسم 2025-2026، والتي تنطلق غداً وتستمر حتى الاثنين، إلى السباق الثنائي المثير بين العين المتصدر برصيد 30 نقطة، وملاحقة شباب الأهلي الوصيف برصيد 29 نقطة، لحسم لقب «بطل الشتاء» مع إسدال الستار على النصف الأول من الموسم.

ويشهد ختام الدور الأول اختبارين مختلفين للمتنافسين على صدارة «الشتاء»، إذ يستقبل العين ضيفه الوحدة صاحب المركز الثالث في قمة نارية مساء اليوم الجمعة على استاد هزاع بن زايد، فيما يخوض شباب الأهلي اختباراً أقل تعقيداً حين يستضيف دبا، صاحب المركز الثاني عشر برصيد 9 نقاط، مساء الاثنين في ختام الجولة.

وعادة ما ارتبط لقب دوري المحترفين تاريخياً ببطل أو وصيف «الشتاء»، وهو سيناريو تكرر في 16 موسماً دون استثناء، مقابل موسم وحيد توقفت فيه المنافسة بسبب جائحة «كورونا».

وتكشف أرقام دوري المحترفين عن تتويج «بطل الشتاء» بدرع الدوري في 12 موسماً، كان آخرها في الموسم الماضي 2024-2025، حين أنهى شباب الأهلي الدور الأول في الصدارة برصيد 35 نقطة، متقدماً بفارق نقطة واحدة على الشارقة، قبل أن يواصل تفوقه ويتوّج باللقب في نهاية الموسم.

في المقابل، نجح «وصيف الشتاء» في حصد لقب الدوري في 4 مواسم فقط، جاءت أعوام 2009-2010 (الوحدة)، 2015-2016 (الأهلي)، 2017-2018 (العين)، و2020-2021 (الجزيرة).

ويُعد الموسم الحالي هو الثاني في تاريخ دوري المحترفين الذي يشهد صراعاً مباشراً بين العين وشباب الأهلي على لقب «بطل الشتاء»، بعد موسم 2015-2016، الذي تصدر فيه العين الدور الأول برصيد 34 نقطة مقابل 31 نقطة لشباب الأهلي، قبل أن ينجح الأخير في قلب المعادلة وحسم لقب الدوري في نهاية الموسم برصيد 66 نقطة، مقابل 57 نقطة للعين.

وتاريخياً، توّج العين بلقب «بطل الشتاء» ثلاث مرات في مواسم 2011-2012,2012-2013، و2021-2022، كما حلّ وصيفاً مرتين في موسمي 2017-2018، الذي أنهاه بطلاً للدوري، و2018-2019 الذي تُوّج فيه الشارقة بلقب الشتاء.

بدوره، حسم شباب الأهلي لقب «بطل الشتاء» أربع مرات في مواسم 2008-2009,2013-2014,2022-2023، و2024-2025، فيما حل وصيفاً في موسمين 2015-2016، الذي تُوّج خلاله بلقب الدوري، و2023-2024 حين خسر اللقب لمصلحة الوصل.