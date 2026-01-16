فقد 50% من البطولات في 4 أيام.. الريال آلة جديدة لخسارة الألقاب

معتز الشامي (أبوظبي)

أهدر ريال مدريد بالفعل نصف رصيده المحتمل من البطولات لموسم 2025-2026. ففي غضون 4 أيام فقط، خسر الفريق الملكي لقبين من أصل 4 ألقاب كان ينافس عليها، على الأقل نظرياً، هذا الموسم، ورغم أن الأزمة كانت تتفاقم في النادي منذ فترة، إلا أن الفريق وصل إلى الحضيض في منتصف يناير.

في البداية، خسر كأس السوبر الإسباني أمام برشلونة، ثم جاءت الهزيمة في كأس ملك إسبانيا أمام ألباسيتي، أحد فرق الدرجة الثانية.

وانتهت المباراتان بنفس النتيجة، 3-2 أمام ريال مدريد، ما أبرز ضعف الدفاع، أحد أكبر نقاط ضعف الفريق هذا الموسم.

ولم يسهم استبدال تشابي ألونسو بألفارو أربيلوا، الذي جرى بين هاتين الهزيمتين، في حل أي من مشاكل الفريق الهيكلية؛ دفاع هش، خط وسط ضعيف، وهجوم غير فعال في غياب كيليان مبابي، باستثناء بعض لمحات التألق من فينيسيوس جونيور.

والحقيقة هي أنه حتى اليوم، في منتصف شهر يناير، لم يتبق لريال مدريد سوى بطولتي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، وهما بلا شك البطولتان اللتان تمثلان أكبر التحديات أمام الفريق الملكي.

ويحتل الفريق حالياً المركز الثاني في إسبانيا، بفارق 4 نقاط عن برشلونة المتصدر، ويحتل المركز السابع في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا برصيد 12 نقطة، وبناء على أدائه الأخير، فهو بعيد كل البعد عن مصاف أفضل الأندية الأوروبية، فقد يكون هذا الموسم طويلاً وشاقاً للغاية في ملعب سانتياجو برنابيو.

وخلال فترة رئاسة فلورنتينو بيريز الثانية، أكمل ريال مدريد 6 مواسم دون أي لقب، وهي 2009/10، 2012/13، 2014/15، 2018/19، 2020/21، و2024/25، وكان أسوأها على الإطلاق موسم 2018/19، مع العلم أنه في موسمي 2009/10 و2020/21، تعرض النادي لهزيمتين تاريخيتين في كأس الملك أمام ألكوركون (4-1 في مجموع المباراتين) وديبورتيفو ألكويانو (2-1) على التوالي.

وفي عام 2019، ودع ريال مدريد آماله في تحقيق أي لقب في الأسبوع الأول من مارس، بعد خسارته في نصف نهائي كأس الملك أمام برشلونة (0-3)، وفي الدوري أمام برشلونة نفسه (0-1)، وفي دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا أمام برشلونة (1-4).

وتركت الهزائم الثلاث على ملعب سانتياجو برنابيو فلورنتينو مكشوفاً للغاية في موسم شهد تعاقب 3 مدربين على تدريب الفريق، وهم جولين لوبيتيجي (أقيل في نوفمبر)، وسانتياجو سولاري (أقيل في مارس)، وزين الدين زيدان.

ويبدو الوضع أسوأ بكثير في موسم 2025/26، حيث من المرجح أن تكون فترة تولي أربيلوا المؤقتة قصيرة جداً، ولا يزال النصف الثاني من الموسم متبقيا، بعد خسارة لقبين بالفعل، وفريق يفتقر إلى القوة البدنية والذهنية اللازمة لتجاوز الأزمة.

ريال مدريد، الذي كان يعتبر في يوم من الأيام بطلاً مضموناً في النهائيات، خسر جميع مبارياته الثلاث في العام الماضي، هي كأسين سوبر وكأس ملك إسبانيا. وقد ضاعت منه بالفعل فرصة الفوز بالبطولتين هذا الموسم، حيث كانت التوقعات بتحسن الأداء بعد تغيير الإدارة الفنية خيبة أمل كبيرة.