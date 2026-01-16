السبت 17 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
340 لاعباً ولاعبة في «دولية الجودو» بالعين

340 لاعباً ولاعبة في «دولية الجودو» بالعين
16 يناير 2026 17:35

العين (الاتحاد)
تنطلق في العاشرة من صباح الغد بقاعة خليفة بن زايد للألعاب الرياضية بنادي العين، منافسات بطولة العين الدولية المفتوحة للجودو، والتي ينظمها الاتحاد برعاية محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد، وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع نادي العين الرياضي، والتي تعتبر أول بطولة للجودو تقام في مدينة العين منذ ميلاد اتحاد الجودو.
وتمثل البطولة ثمرة التعاون بين الاتحاد ونادي العين مواصلة لاستراتيجية العمل من جانب الاتحاد علي اتساع قاعدة المشاركة على مستوى الدولة.. وتفتتح البطولة اليوم على مستوى الأشبال بينما تقام غداً منافسات فئة الشباب، ضمن فعاليات الموسم الرياضي الجديد 2025 - 2026، والتي تشهد مشاركة 340 لاعباً ولاعبة من 33 دولة، تلبية لرغبة المتقدمين الجدد بعد مد فترة التسجيل حتى مساء أمس، من بينهم 13 دولة عربية.
وفرغت اللجنة المنظمة للجودو المحلي برئاسة محمد جاسم الأمين العام للاتحاد، من إعداد برنامج البطولة، التي تنطلق منافساتها صباح اليوم بتصفيات الدور التمهيدي لفئة تحت 15 سنة للذكور والإناث، على أن تقام المباريات النهائية لتلك الفئة العمرية والتتويج اعتباراً من الساعة الرابعة عصر اليوم، بينما تقام صباح الغد منافسات فئة تحت 21 سنة للجنسين، والتي تختتم منافساتها النهائية والتتويج قبل السادسة والنصف مساء نفس اليوم.
من جهته، أشاد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد بدعم مجلس أبوظبي الرياضي وتعاون نادي العين، الذي يستضيف أول بطولة للجودو بصالته الرياضية، وامتد شكره لأبطال الدول الشقيقة والصديقة المشاركين في البطولة، والأندية والصالات التي ظلت تسهم في دعم مسيرة الاتحاد، متمنيا أن تحقق البطولة الهدف المنشود.

