العويس يمثل «الشراع الحديث» في مونديال إسبانيا

دبي (وام)

أعلن اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث مشاركة منتخب الإمارات للشراع الحديث تحت 21 سنة في بطولة العالم، التي تستضيفها جزيرة لانزاروتي الإسبانية خلال الفترة من 17 إلى 24 يناير الحالي.

ويمثل المنتخب الوطني في البطولة اللاعب محمد العويس، تحت قيادة المدير الفني لاتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث زهير اللباط.

وأكد محمد العبيدلي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، أن هذه المشاركة تمثل الظهور الأول لمنتخب الشراع في العام الجديد، وتأتي ضمن استراتيجية الاتحاد برئاسة الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، الهادفة إلى توسيع حضور المنتخبات الوطنية في البطولات العربية والقارية والدولية والعالمية، وتمثيل دولة الإمارات بصورة مشرفة.

من جانبه، أوضح زهير اللباط أن اللاعب محمد العويس خاض عدداً من المعسكرات التدريبية خلال الفترة الماضية، وشارك في بطولات قوية، كان آخرها كأس آسيا للشراع الحديث، مؤكداً جاهزيته الفنية والبدنية لخوض منافسات بطولة العالم وتقديم مستوى يعكس تطور رياضة الشراع الإماراتية.