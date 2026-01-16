اتحاد الرجبي يدعم تطوير المواهب بشراكة جديدة



دبي (الاتحاد)

وقّع اتحاد الإمارات للرجبي اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة «يو يو دي إس إيرو» «UUDS AERO»، العاملة في حلول الطيران والفضاء، والتي تمتد لمدة ثلاث سنوات، وذلك في مقر اللجنة الأولمبية الوطنية، في خطوة نوعية تهدف إلى الارتقاء برياضة الرجبي في الدولة وتعزيز حضورها على المستويين الإقليمي والدولي.

وشهد مراسم التوقيع قيس الظالعي نائب رئيس الاتحاد، ومحمد سلطان الزعابي الأمين العام لاتحاد الإمارات للرجبي، ومانوج بوجودا الرئيس التنفيذي لشركة يو يو دي إس إيرو، إلى جانب عدد من الشخصيات والمسؤولين.

وتمثل هذه الشراكة استثماراً مهماً في مسارات تطوير المواهب الوطنية، حيث تركز على دعم بيئات التدريب عالية الأداء، وتوسيع فرص الاحتكاك الخارجي، وتمكين الجيل القادم من لاعبي ولاعبات الرجبي في الدولة، عبر برامج الاتحاد وفي مقدمتها برنامجا «شاهين» للرجال و«المها» للسيدات.

ومن أبرز محاور الاتفاقية إطلاق بطولة الإمارات للرجبي بالعشاريات «UUDS 10s»، التي ستقام سنوياً برعاية حصرية من الشركة، لتكون منصة تنافسية جديدة تسهم في رفع المستوى الفني، وتجمع مجتمع الرجبي الإماراتي ضمن إطار احترافي عالي التنافسية.

وقال محمد سلطان الزعابي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للرجبي: تمثل هذه الشراكة محطة مهمة في مسيرة الرجبي الإماراتي، كما أن التعاون مع شركة عالمية مثل UUDS يوفّر لنا قاعدة قوية للارتقاء بمنتخباتنا الوطنية، ويمنح لاعبينا الشباب مسارات تطوير بمعايير عالمية. معاً نضع أسس مستقبل مستدام يعكس طموحات الرياضة الإماراتية.

وأضاف: بموجب هذه الاتفاقية، ستحصل الشركة الراعية على حضور بارز لعلامتها التجارية ضمن منظومة الرجبي في الدولة، يشمل وضع شعارها على الملابس الرسمية للمنتخبات الوطنية وفريق شاهين، إلى جانب الظهور المتكامل عبر المنصات الرقمية والفعاليات الميدانية، وعلى رأسها بطولة UUDS 10s.

من جانبه، قال مانوج بوجودا، الرئيس التنفيذي لشركة «يو يو دي إس إيرو»: نفخر بشراكتنا مع اتحاد الإمارات للرجبي ودعمنا لمسيرة هذه الرياضة المتنامية في الدولة، والرجبي يجسد قيم الانضباط والعمل الجماعي والمرونة، وهي القيم نفسها التي تقوم عليها شركتنا، ونتطلع إلى دعم برنامجي شاهين والمها، ورؤية أبطال إماراتيين يتألقون على الساحة القارية والدولية».

وأضاف أن هذه الشراكة تمتد حتى عام 2028، بما يضمن استدامة التطوير، وتعزيز البنية التحتية الفنية، ورفع مستوى التنافسية للمنتخبات الوطنية خلال المرحلة المقبلة.