«كلاسيكو الإمارات» يُشعل ختام الدور الأول في «دوري أدنوك» غداً

معتصم عبدالله (أبوظبي)



تتصدر مواجهة «كلاسيكو الإمارات» مشهد ختام الدور الأول لدوري أدنوك للمحترفين، ضمن منافسات الجولة 13 التي تنطلق غداً، بثلاث مباريات تجمع خورفكان مع النصر، والوصل مع الجزيرة، بالإضافة إلى قمة العين والوحدة، على أن تتواصل الأحد بمواجهتي بني ياس والبطائح، والشارقة وكلباء، وتُختتم مساء الاثنين بلقائي عجمان والظفرة، وشباب الأهلي ودبا.

وتتجه الأنظار في اليوم الأول من الجولة إلى استاد هزاع بن زايد في «دار الزين»، الذي يحتضن «كلاسيكو دورينا» بين العين المتصدر وضيفه الوحدة صاحب المركز الثالث برصيد 25 نقطة، في قمة مرتقبة تُعد الأبرز في الدور الأول.

ويدخل «الزعيم» مواجهة الغد مدعوماً بسجله الإيجابي هذا الموسم دون أي خسارة، وضعته في صدارة الترتيب برصيد 30 نقطة من 9 انتصارات و3 تعادلات، فيما تلقى «العنابي» خسارة واحدة فقط جاءت أمام الوصل 0-1 في الجولة 11، مقابل 7 انتصارات و4 تعادلات، كان آخرها أمام الشارقة 1-1 في الجولة الماضية.

وتكتسب مواجهة «الكلاسيكو» أهمية إضافية في ظل التنافس الهجومي وصراع النجوم، إذ يُعد العين الأقوى هجوماً في الدوري برصيد 25 هدفاً، مقابل 20 للوحدة، ويتصدر التوجولي لابا كودجو مهاجم العين قائمة الهدافين بـ13 هدفاً، يليه السوري عمر خربين مهاجم الوحدة برصيد 9 أهداف، وعلى صعيد صناعة اللعب، يتصدر الصربي دوسان تاديتش لاعب وسط الوحدة قائمة صُنّاع الأهداف بـ7 تمريرات حاسمة، يلاحقه الباراجواياني كاكو لاعب وسط العين بـ6 تمريرات.

وتُعد مواجهة السبت هي الأولى بين الفريقين في الموسم الحالي 2025-2026، في انتظار نهائي مرتقب يجمع القطبين على لقب كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، قبل أن يتجدد اللقاء في الدور الثاني من الدوري، كما تأهل الفريقان أيضاً إلى ربع نهائي كأس رئيس الدولة، حيث يواجه العين فريق دبا، ويلتقي الوحدة مع يونايتد، ما يفتح الباب أمام موسم حافل بالكلاسيكو.

وتواجه الفريقان في 32 مباراة بدوري المحترفين، يتفوق خلالها العين بـ16 انتصاراً، مقابل 10 للوحدة، بينها انتصاران متتاليان للعنابي في الموسم الماضي، فيما حضر التعادل في 6 مواجهات.

وبعيداً عن قمة العين والوحدة، تنطلق الجولة غداً بمباراتين عند الساعة 17:05، حيث يستضيف الوصل نظيره الجزيرة على استاد زعبيل في صراع مباشر على المركز الرابع، إذ يحتل «الإمبراطور» المركز الرابع برصيد 22 نقطة، مقابل 21 لـ«فخر أبوظبي» الخامس.

وتاريخياً، تميل الأفضلية للجزيرة في مواجهاته مع الوصل بدوري المحترفين، بعد أن التقيا في 32 مباراة، فاز الجزيرة في 18، مقابل 7 انتصارات للوصل، و7 تعادلات.

وعلى استاد صقر بن محمد القاسمي، يستقبل خورفكان صاحب المركز العاشر برصيد 11 نقطة، ضيفه النصر السادس برصيد 18 نقطة. ويخوض «النسور» اللقاء بعد ثلاث خسائر متتالية، فيما يسعى «العميد» لتعويض خسارته الثقيلة أمام الشارقة 2-4 في الجولة الماضية.