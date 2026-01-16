«المحترفين» تناقش تعزيز الحضور الجماهيري مع الأندية

أبوظبي (الاتحاد)

ناقشت رابطة المحترفين الإماراتية تقرير الحضور الجماهيري مع الأندية المحترفة، حيث تم استعراض المبادرات التي حققت نتائج ملموسة على أرض الواقع، بالإضافة إلى سبل تعزيز وتطوير عوامل الجذب الجماهيري بما يحقق الأهداف الاستراتيجية التي تسعى خلفها الرابطة والأندية المحترفة؛ عبر التسويق المثالي لمنتج الاحتراف في عالم كرة القدم الإماراتية وفق المعايير المعتبرة في صناعة كرة القدم.

جاء ذلك خلال اجتماع رابطة المحترفين الثالث للمديرين التنفيذيون لشركات الأندية المحترفة للموسم الرياضي 2025-2026، الذي عقد أمس الخميس، بحضور كافة المديرين التنفيذين للأندية المحترفة ومديري إدارات الرابطة.

ويأتي هذا الاجتماع، الذي ترأسه مصعب المرزوقي المدير التنفيذي لرابطة المحترفين الإماراتية، في إطار تواصل الرابطة المستمر مع الأندية من أجل الوصول بمنظومة الاحتراف إلى غايات العمل التكاملي، التي تجسد روح الفريق الواحد المؤمن بأهمية النجاح، الذي تتقاسم فيه جميع الأطراف الأدوار والمسؤوليات، بما يعود بالنفع على الكرة الإماراتية، ويحقق متطلبات الجماهير، ويوفر لهم الخدمات الملائمة في المدرجات، الأمر الذي يؤكد أهمية الجماهير في محاور الرابطة والأندية المحترفة.