لوري وإلفيرا يتقاسمان الصدارة في منتصف «دبي إنفيتيشنال»

دبي (الاتحاد)

قدّم كلٌّ من شين لوري وناتشو إلفيرا جولة مميزة بنتيجة 68 ضربة في ظروف هوائية صعبة، ليتصدّرا ترتيب بطولة دبي إنفيتيشنال 2026 بفارق ضربتين عن أقرب ملاحقيهما.

وبدأ الإيرلندي لوري يومه متأخراً بثلاث ضربات عن صديقه المقرّب وبطل البطولات الكبرى روري ماكلروي، غير أن أداءه القوي ودقته العالية مكّنـاه من قلب الموازين والتقدّم على زميل مجموعته.

ويطمح لوري إلى إحراز لقبه الأول في جولة دي بي ورلد منذ تتويجه ببطولة بي إم دبليو بي جي إيه عام 2022، وقد أكد جاهزيته بتسجيل خمس ضربات بيردي مقابل بوغيين خلال الجولة.

من جانبه، اندفع الإسباني ناتشو إلفيرا بقوة إلى دائرة المنافسة بعدما سجّل أربع ضربات بيردي في آخر ست حفر، ليوقّع أفضل جولة في اليوم بنتيجة 68 ضربة أيضاً، ويضع هدف النادي عند خمس ضربات تحت المعدل.

وكان ماكلروي قد اعتلى صدارة الترتيب مؤقتاً في وقت مبكر من اليوم، قبل أن يستعيد تقدّمه بضربة واحدة عبر بيردي في الحفرة الثالثة ليصل إلى ست ضربات تحت المعدل.

وواصل لوري بدايته القوية بتسجيل بيرديين متتاليين لليوم الثاني على التوالي، ورغم بوغي عند الحفرة الخامسة، استعاد الضربة مباشرة في الحفرة التالية. وبعد بوغي آخر عند الحفرة التاسعة، ردّ سريعاً ببيردي أنيق في الحفرة العاشرة ليعود إلى الصدارة.

ومع الوصول إلى منتصف الجولة، لم ينجح أي من الثلاثي في الانفراد بالصدارة، قبل أن ينضم إليهم أرمتيج ليصبح الصراع رباعياً.

وكان الإنجليزي قد بدأ جولته من الحفر الخلفية، وحقق مزيجًا من بيرديين وبوغيين في تسع الحفر الأولى، قبل أن يضيف بيرديين جديدين عند الحفرتين الثانية والرابعة ليصعد إلى القمة.

لكن مع انتهاء لوري وماكلروي من الحفرة الرابعة عشرة، انفرد لوري بالصدارة، بعدما فقد لورنس ضربة في الحفرة نفسها، وتراجع أرمتيج ببوغي عند الحفرة التاسعة، فيما وجد ماكلروي الماء عند الحفرة الرابعة عشرة ليتراجع الثلاثة إلى ثلاث ضربات تحت المعدل.

وانفرد لوري بالقمة، قبل أن ينضم إليه مؤقتاً كل من إلفيرا وماكلروي بعد أن سجّل الأخير بيردي طويل من مسافة 46 قدماً عند الحفرة السادسة عشرة. غير أن لوري ردّ ببيردي من مسافة 31 قدماً، ليحافظ على تقدّمه بضربة واحدة عند خمس ضربات تحت المعدل.

وعانى ماكلروي مجدداً عند الحفرة السابعة عشرة بعدما وجد الماء للمرة الرابعة في البطولة، لينهي يومه ببوغيين متتاليين ويتراجع بثلاث ضربات عن المتصدرين المشتركين.

ويتقاسم أرمتيج والإسباني ديفيد بويج المركز الثالث عند ثلاث ضربات تحت المعدل، فيما يأتي ماكلروي ولورنس وروزنر والإسباني أنخيل أيورا خلفهم بضربة واحدة عند ضربتين تحت المعدل.

وسجّل الأميركي ريجز جونستون أول ضربة «هول إن ون» في عام 2026، بعدما أسكن الكرة مباشرة في الحفرة الثامنة (بار 3) من مسافة 218 ياردة مستخدمًا مضرب حديد رقم ستة.

وفي منافسات الفرق، يتصدر جيمي دان، الذي يلعب إلى جانب لوري، الترتيب عند 12 ضربة تحت المعدل، متقدماً بضربة واحدة على غريج موندري ودانتي خيمينيز.