السبت 17 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

15 ألف مشارك في فعالية «سايبر ران آند رايد»

15 ألف مشارك في فعالية «سايبر ران آند رايد»
16 يناير 2026 20:14

أبوظبي (وام)
أعلنت اللجنة المنظمة لفعالية «سايبر ران آند رايد» الرياضية المجتمعية عن مشاركة ما يقارب من 15 ألف مشارك في الفعالية التي تنطلق غداً في أبوظبي وتقام على مدار يومين.
ويقام الحدث بتنظيم من مجلس أبوظبي الرياضي، وبرعاية مجلس الأمن السيبراني، ويهدف إلى تعزيز النشاط البدني، وترسيخ مفاهيم الوعي الرقمي في أجواء مجتمعية تفاعلية وآمنة.
يذكر أن الفعالية تتضمن سباقات للجري على كورنيش أبوظبي لمسافات متعددة تشمل نصف الماراثون و10 كيلومترات و5 كيلومترات و2.5 كيلومتر، إضافة إلى جولات الدراجات الهوائية غداً انطلاقاً من أبوظبي كريكيت سبورتس هب، حيث تقام هذه الجولات بنظام غير خاضع للتوقيت الزمني.

