فرسان الإمارات يواصلون التألق في كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك لقفز الحواجز

أبوظبي (الاتحاد)

شهد اليوم الثالث من منافسات النسخة الثالثة عشرة من كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز لعام 2026 استمرار المستويات الفنية العالية، حيث تمكّن فرسان الإمارات من إحراز المزيد من الميداليات الذهبية في ميدان منتجع الفرسان الرياضي الدولي بأبوظبي.

وتقام البطولة تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، وبتوجيهات ومتابعة الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات ونادي العين للسيدات، وبتنظيم من قبل أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية.

وخلال منافسات اليوم الثالث، توّج الفارس الإماراتي الشاب عبدالله حمد الكربي مع الفرس «جورجينا زد»، بلقب المنافسة الدولية والتي تقتصر المشاركة فيها على الفرسان دون عمر 25 سنة، وجاءت بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز، وصُمم مسارها بحواجز ارتفاعها 145 سم. وذهب المركز الثاني إلى السوري الشاب ليث غريب بصحبة «إديسون دو لا فور»، وحلّ الفارس الإماراتي الشاب عمر عبد العزيز المرزوقي في ثالثاً.

وحقق الفارس الإماراتي محمد حمد الكربي مع الجواد «فوس»، في منافسة المرحلتين بحواجز بلغ ارتفاعها 120 سم، جائزة المركز الأول، فيما نال الفارسان السوريان جواد نظام وهشام غريب المركزين الثاني والثالث على التوالي.

وانطلقت أولى منافسات الفترة الصباحية، بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز بحواجز ارتفاعها 125 سم، وتوّج الفارس السوري الشاب محمد أسامة الزبيبي مع الجواد «بي إي سي هوجو» بجائزة الصدارة، وجاء ثانياً الفارس محمد فادي الزبيبي (والد المتصدر)، وثالثاً الفارس الإماراتي سالم أحمد السويدي مع الجواد «دايموند وي».

وفي المنافسة التأهيلية الثانية للجائزة الكبرى، بحواجز ارتفاعها 140 سم بمواصفات المرحلتين، سيطر الفارس المصري عمرو جمال على الصدارة مع الجواد «زازو زد»، وحل ثانياً الفارس الإماراتي محمد حمد الكربي، وجاء السوري عمرو حمشو ثالثاً.

واختُتمت منافسات اليوم الثالث، بإقامة منافسة الحواجز الستة المصممة على خط مستقيم، حيث انطلقت بالجولة الرئيسة على ارتفاع 140 سم، أعقبتها ثلاث جولات تمايز متتالية على ارتفاعات 165 سم و185 سم و200 سم على التوالي.

وتمكّن الفارس الإسباني كارلوس بوش كبريان ممتطياً الجواد «أوبالو فان دو» من خطف المركز الأول، بينما جاء ثانياً 3 فرسان، هم الإماراتي الشيخ محمد جمال ناصر النعيمي مع الجواد «إنيرجي بريزروف زد»، والسوري ليث غريب مع الجواد «دونلوب»، والإيطالي سايمون كواتا مع الجواد «دارت زد».

وأكدت نورة خليفة السويدي، عضو مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، على أهمية البطولة في دعم المواهب الوطنية والدولية وإعدادها للمشاركة في كبرى البطولات الإقليمية والدولية، وقالت: «تمثل كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز 2026 جزءاً من جهودنا المستمرة لتعزيز نمو رياضة الفروسية في دولة الإمارات، وهي من أبرز المنافسات الرياضية على الأجندة الوطنية. كما توفر منصة مهمة للفرسان الشباب والمحترفين لاختبار قدراتهم على مستوى تنافسي عالٍ يدعم تطورهم ويؤهلهم للتميز مستقبلاً».

وأضافت: «المستويات التي شاهدناها تعكس التطور المتسارع لرياضة الفروسية في الإمارات، ونأمل أن تلهم المزيد من الشباب لممارسة هذه الرياضة».