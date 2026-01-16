«93 ضعفاً» تضع خسارة «الملكي» من ألباسيتي في «الخانة التاريخية»

معتز الشامي (أبوظبي)

لم تكن بداية مسيرة اللاعب السابق ألفارو أربيلوا كمدرب مؤقت لريال مدريد أسوأ من ذلك. تولى الإسباني زمام الأمور خلفاً لتشابي ألونسو، الذي أقيل هذا الأسبوع بعد خسارة نهائي كأس السوبر الإسباني أمام غريمه برشلونة، ليودع النادي الملكي بطولة أخرى.

وتلقى ريال مدريد صدمة في دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا، حيث تغلب عليه فريق ألباسيتي، أحد فرق الدرجة الثانية، والذي يكافح لتجنب الهبوط إلى الدرجة الثالثة، ولم يسبق له الفوز في مباراة رسمية ضد المرينجي.

ويحتل ألباسيتي حالياً المركز السابع عشر في دوري الدرجة الثانية الإسباني، وتبلغ قيمته السوقية 14.5 مليون يورو فقط، وللمقارنة، تبلغ القيمة السوقية لكيليان مبابي وحده 200 مليون يورو. وتبلغ القيمة السوقية لريال مدريد الإجمالية 1.35 مليار يورو، ما يعني أن قيمة الفريق الملكي تساوي نحو 93 ضعفاً من قيمة فريق ألباسيتي.

وشارك فينيسيوس جونيور وأردا جولر أساسيين مع فريق أربيلوا، لكن ذلك لم يكن كافياً. وبلغت القيمة السوقية لتشكيلة ريال مدريد الأساسية 561 مليون يورو، بينما لم تتجاوز قيمة ألباسيتي 4.6 مليون يورو.

والمفاجأة أنها ليست هذه المرة الأولى التي يقصى فيها ريال مدريد من كأس ملك إسبانيا في هذه المرحلة. ففي موسم 2023/24، أنهى أتلتيكو مدريد مشواره في مباراة، وحسمت تلك المباراة على ملعب واندا ميتروبوليتانو، حيث انتصر أتلتيكو مدريد في نهاية المطاف بنتيجة 4-2 بعد الوقت الإضافي، عقب التعادل 2-2 في الوقت الأصلي.

ويعكس خروج ريال مدريد الأخير من كأس ملك إسبانيا اتجاهاً مقلقاً للفريق الملكي في السنوات الأخيرة، حيث أصبح كأس ملك إسبانيا بمثابة عقدة لريال مدريد، الذي يرى، عاماً بعد عام، آماله تتلاشى أسرع مما كان متوقعاً. في الوقت نفسه، ينصب التركيز الآن على الدوري ودوري أبطال أوروبا، حيث لا مجال لمزيد من خيبات الأمل.

ويتبقى بطولتي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا كآخر شريان حياة للريال، فبعد أن الخروج من كأس الملك، لم يعد أمام ريال مدريد مجالاً للخطأ، وعليه تركيز كل جهوده على الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، وهما المسابقتان الوحيدتان اللتان لا تزالان تمكنانه من الحفاظ على بعض الكرامة هذا الموسم.

في الدوري، يحتل الفريق الملكي المركز الثاني برصيد 45 نقطة، متأخراً بأربع نقاط عن برشلونة المتصدر برصيد 49 نقطة. ورغم أن الفارق معقول، إلا أن أداء الفريق مؤخراً أثار الشكوك حول قدرته على تحمل الضغط والحفاظ على الثبات اللازم للمنافسة على اللقب.

أما على الصعيد الأوروبي، يحتل ريال مدريد المركز السابع في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا برصيد 12 نقطة، وهو مركز يضمن له التأهل المباشر إلى دور الـ16، أو في أسوأ الأحوال، خوض مباراة فاصلة. ورغم عدم تقديمه أداء استثنائي، فقد أظهر الفريق الملكي مستوى أكثر ثباتاً في أوروبا.