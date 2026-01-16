السيتي يقترب من حسم صفقة مدافع كريستال بالاس

مانشستر (د ب أ)

اقترب نادي مانشستر سيتي من حسم صفقة التعاقد مع المدافع مارك جيهي، حسبما أكد مدربه النمساوي أوليفر جلاسنر، اليوم الجمعة، بينما أعلن أيضاً أنه سيرحل عن النادي الإنجليزي بنهاية الموسم الحالي.

وانهارت صفقة انتقال جيهي، المدافع الإنجليزي الدولي، إلى ليفربول في اليوم الأخير لانتقالات الصيف، وكان من المتوقع بشكل كبير أن ينضم إلى بطل الدوري الممتاز، بنهاية الموسم. لكن سيتي اقتحم المفاوضات، حيث يسعى المدرب الإسباني بيب جوارديولا لتقوية حملة المنافسة على لقبي الدوري الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا.

وقال جلاسنر للصحفيين قبل مباراة كريستال بالاس يوم السبت ضد سندرلاند: "آخر التطورات في موقف مارك، أن الصفقة في مراحلها النهائية، وعندما يرغب اللاعبون في الرحيل، فإن الاتفاق يتم، وهو ما يبدو أنه يحدث الآن".

جلاسنر، الذي سيرحل عن كريستال بالاس بانتهاء عقده في نهاية الموسم الحالي، أكد أن جيهي لن يشارك في مباراة سندرلاند. ولن يعلق جوارديولا الذي حسم صفقة كبرى بالتعاقد مع العاني أنتوني سيمينيو، خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير، بشأن التعاقد مع جيهي "25 عاماً".

ويدخل قلب الدفاع العام الأخير في عقده مع بالاس، ويعني انتقاله الآن أن النادي اللندني سيحصل على مقابل مادي، بدلاً من رحيله مجاناً بنهاية الموسم.

وقال جلاسنر:الجميع يريد مارك أن يبقى معنا للأبد، لقد تحدثت معه، وبالطبع سيبقى الحديث بيننا، لقد أظهر مارك ذلك خلال الانتقالات الصيفية، وطوال الخريف، أنه ملتزم بنسبة 100% مع الفريق والنادي".

وتابع: "أتمنى الأفضل له في بقية مسيرته الاحترافية، هو لا يزال في بدايات مشواره، وهو فتى رائع".

كما أعلن جلاسنر أنه سيرحل بنهاية الموسم، بعدما قاد كريستال بالاس للقب كأس الاتحاد الإنجليزي العام الماضي، مع تكهنات كبيرة بشأن انتقاله لتدريب مانشستر يونايتد.

وأقال يونايتد مدربه البرتغالي روبن أموريم الأسبوع الماضي، وعين لاعبه السابق مايكل كاريك مدرباً مؤقتاً حتى نهاية الموسم.