بطولة العين للتبة 2026 تنطلق اليوم

العين (وام)

أعلنت لجنة التبة، انطلاق بطولة العين 2026، اليوم، وتستمر على مدار يومين بميدان «أم غافة» بمنطقة العين.

وأكّدت اللجنة المنظمة، أن البطولة تحت مظلة اتحاد الإمارات للرياضة للجميع، بالتعاون مع مجلس العين للشباب، برعاية مجموعة موانئ أبوظبي، وبالشراكة مع وزارة الرياضة، وشرطة أبوظبي، وألعاب الماسترز «أبوظبي 2026».

ونوّهت إلى القيمة الكبيرة التي تمثلها البطولة، بتعزيز المشاركة المجتمعية، واستقطاب فئات مختلفة، لا سيما فئة الشباب، إلى جانب ترسيخ مفهوم الشراكة بين الجهات الرياضية والمؤسسات الوطنية في تنظيم فعاليات بأثر ثقافي ورياضي مستدام.