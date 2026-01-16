السبت 17 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

فريق الإمارات يتحدى «جهانجيري» في «فضية البولو»

ميثاء بنت محمد تقود فريق الإمارات في مواجهة جديدة (من المصدر)
17 يناير 2026 01:52

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
ميثاء بنت محمد تقود «الإمارات» إلى فوز ثمين في الكأس الفضية
نصف نهائي كأس اتحاد الإمارات للبولو غداً

تقود سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم فريق الإمارات اليوم، في مواجهة قوية أمام فريق جهانجيري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس دبي الفضية، التي يحتضنها نادي ومنتجع الحبتور للبولو الفروسية بدبي، والتي تستمر حتى الرابع والعشرين من شهر يناير 2026 بمشاركة خمسة فرق وبهانديكاب « 20 جول»، فيما تقام في نفس اليوم مباراة ثانية تجمع بين فريق الحبتور وفريق بنجاش.
وتشكّل المباراة الأولى بين فريق الإمارات ونظيره جهانجيري منعطفاً خطيراً للفريقين كونها المباراة الثالثة لفريق الإمارات والذي يتبقى له مباراة رابعة وأخيرة قبل حسم بطاقات التأهل للدور قبل النهائي، ويمتلك الفريق في حساباته فوز وخسارة، ما يجعل الفوز بمباراة اليوم حتمياً وبمثابة طوق النجاة.
أما فريق جهانجيري فخسر مباراته الأولى أمام ذئاب دبي، بعد أن كان قاب قوسين أو أدنى من التعادل والانتقال إلى الوقت الإضافي، ولهذا يدرك أنه يمكنه أن يقدم مباراة قوية بعدما افتقد التجانس في مباراته الأولى واعتمد بالدرجة الأولى على سرعة الخيول.
وتجمع المباراة الثانية بين الحصان الأسود فريق الحبتور بقيادة محمد الحبتور، ومعه فريق متجانس، بسبب متوسط تصنيف اللاعبين سواء فليكس أو كريسبو أو سنتياجو، وسبق له الفوز على فريق الإمارات في الافتتاح ويستعد لخوض مباراته الثانية، إلا أنه يواجه فريق بنجاش الذي خسر مباراته الماضية أمام الإمارات، لكن فوزه في مباراته الأولى على فريق ذئاب دبي، يمنحه دافعاً قوياً ولذا يسعى اليوم للعودة إلى دائرة المنافسة من خلال إقصاء منافس قوي، حيث يعوّل على مهاجمه ألفريدو كابيللا (8 جول) الذي يشكّل مع زميله توماس لورينت (7 جول) ثنائياً خطيراً.

ميثاء بنت محمد
ميثاء بنت محمد بن راشد
فريق الإمارات
كأس دبي الفضية للبولو
منتجع الحبتور للبولو
آخر الأخبار
«اليد» يفوز على الهند في «الآسيوية»
الرياضة
«اليد» يفوز على الهند في «الآسيوية»
اليوم 21:02
الرياضات الإلكترونية الإماراتية تدخل النقلة النوعية وتحصد ثمار التطوير
الرياضة
الرياضات الإلكترونية الإماراتية تدخل النقلة النوعية وتحصد ثمار التطوير
اليوم 20:59
توقيع الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي ودول «ميركوسور»
الأخبار العالمية
توقيع الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي ودول «ميركوسور»
اليوم 20:51
اختفاء طائرة إندونيسية تقل 11 شخصاً
الأخبار العالمية
اختفاء طائرة إندونيسية تقل 11 شخصاً
اليوم 20:47
«هيرو دبي كلاسيك» تكرِّم الفائزين بتحدي الاستدامة العالمي
الرياضة
«هيرو دبي كلاسيك» تكرِّم الفائزين بتحدي الاستدامة العالمي
اليوم 20:36
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©