فريق الإمارات يتحدى «جهانجيري» في «فضية البولو»

دبي (الاتحاد)

تقود سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم فريق الإمارات اليوم، في مواجهة قوية أمام فريق جهانجيري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس دبي الفضية، التي يحتضنها نادي ومنتجع الحبتور للبولو الفروسية بدبي، والتي تستمر حتى الرابع والعشرين من شهر يناير 2026 بمشاركة خمسة فرق وبهانديكاب « 20 جول»، فيما تقام في نفس اليوم مباراة ثانية تجمع بين فريق الحبتور وفريق بنجاش.

وتشكّل المباراة الأولى بين فريق الإمارات ونظيره جهانجيري منعطفاً خطيراً للفريقين كونها المباراة الثالثة لفريق الإمارات والذي يتبقى له مباراة رابعة وأخيرة قبل حسم بطاقات التأهل للدور قبل النهائي، ويمتلك الفريق في حساباته فوز وخسارة، ما يجعل الفوز بمباراة اليوم حتمياً وبمثابة طوق النجاة.

أما فريق جهانجيري فخسر مباراته الأولى أمام ذئاب دبي، بعد أن كان قاب قوسين أو أدنى من التعادل والانتقال إلى الوقت الإضافي، ولهذا يدرك أنه يمكنه أن يقدم مباراة قوية بعدما افتقد التجانس في مباراته الأولى واعتمد بالدرجة الأولى على سرعة الخيول.

وتجمع المباراة الثانية بين الحصان الأسود فريق الحبتور بقيادة محمد الحبتور، ومعه فريق متجانس، بسبب متوسط تصنيف اللاعبين سواء فليكس أو كريسبو أو سنتياجو، وسبق له الفوز على فريق الإمارات في الافتتاح ويستعد لخوض مباراته الثانية، إلا أنه يواجه فريق بنجاش الذي خسر مباراته الماضية أمام الإمارات، لكن فوزه في مباراته الأولى على فريق ذئاب دبي، يمنحه دافعاً قوياً ولذا يسعى اليوم للعودة إلى دائرة المنافسة من خلال إقصاء منافس قوي، حيث يعوّل على مهاجمه ألفريدو كابيللا (8 جول) الذي يشكّل مع زميله توماس لورينت (7 جول) ثنائياً خطيراً.