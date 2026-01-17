الأحد 18 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

من يحسم ديربي مانشستر؟.. لغة الأرقام تنصف السيتي

من يحسم ديربي مانشستر؟.. لغة الأرقام تنصف السيتي
17 يناير 2026 10:06

معتز الشامي (أبوظبي)
يدخل مانشستر يونايتد حقبة جديدة مع ظهور المدرب المؤقت مايكل كاريك لأول مرة أمام مانشستر سيتي، مساء السبت، في الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز، ويتولى كاريك قيادة الفريق الذي يحتل المركز السابع في جدول ترتيب البريميرليج، بفارق 3 نقاط عن المراكز الأربعة الأولى.
ويخوض كاريك فترة ولايته الثانية بعد فترة مؤقتة من 3 مباريات في عام 2021 (فوزان وتعادل واحد).
ويخلف اللاعب الدولي الإنجليزي السابق دارين فليتشر، مدرب مان يونايتد تحت 18 عاماً، الذي قاد الفريق الأول إلى التعادل 2-2 مع بيرنلي، والخروج من كأس الاتحاد الإنجليزي على يد برايتون، وبذلك، يعد هذا الموسم الأول منذ موسم 1981-1982 الذي يقصى فيه الشياطين الحمر من بطولتي الكأس المحليتين من الدور الأول.
ويخوض كاريك مواجهة حامية مع بيب جوارديولا، الذي تراجع فريقه مانشستر سيتي في سباق اللقب متخلفاً عن أرسنال المتصدر بست نقاط، بعد تعادله في آخر 3 مباريات له في الدوري.
وسيتولى كاريك زمام الأمور لبقية الموسم، ورغم أن يونايتد ليس لديه أي ألقاب واقعية ليلعب من أجلها، إلا أنه في قلب المنافسة على التأهل الأوروبي، وربما يكون من حسن الطالع أن كاريك، كلاعب، لم يحقق سوى عدد انتصارات أكثر في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد سندرلاند (16 فوزاً) مقارنة بما حققه ضد مان سيتي (24 مباراة، 13 فوزاً، 3 تعادلات، 8 هزائم).
وتتوقع شبكة "أوبتا" للإحصاءات فوز مانشستر سيتي بالمباراة بنسبة 50.6%، بينما بلغت احتمالات فوز مانشستر يونايتد 25.9%. أما احتمالية التعادل فتبلغ 23.5%.
ولم تنتهِ سوى مباراتين فقط من آخر 6 مباريات ديربي في مانشستر بالتعادل.
اما عن المواجهات المباشرة، وتجمع هذه المباراة بين أفضل فريقين في البريميرليج من حيث الأهداف المتوقعة (xG) ويتصدر مان سيتي القائمة (40.2)، بينما يحتل يونايتد المركز الثاني برصيد 38.3، ومع معاناة السيتي من أزمة إصابات في خط الدفاع، يفترض أن يكون لدى يونايتد فرصة جيدة لخلق بعض الفرص الجيدة.
وفشل مانشستر يونايتد في التسجيل في 4 من آخر 5 مباريات خاضها على أرضه أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، بما في ذلك المباراتين الأخيرتين، ولم يسبق له أن فشل في التسجيل في 3 مباريات متتالية على أرضه أمام السيتي منذ سلسلة من 4 مباريات بين ديسمبر 1911 وسبتمبر 1914.
وكانت آخر مرة فشل فيها يونايتد في التسجيل في مباراتي الدوري أمام جاره في نفس الموسم في موسم 1973-1974، وهو الموسم الذي هبط فيه من دوري الدرجة الأولى، ويمتلك السيتي عدداً أكبر من الانتصارات خارج أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز على مانشستر يونايتد (9 مباريات)، بينما لم يسجل سوى ليفربول (41 هدفاً) عدداً أكبر من الأهداف على أرضه في أولد ترافورد (37 هدفاً).

 

أخبار ذات صلة
مانشستر يونايتد يفوز على سيتي في أول اختبار لكاريك
الفاتورة الباهظة لمونديال الأندية.. ريال مدريد يسدد الثمن الأكبر!
مانشستر سيتي
مانشستر يونايتد
ديربي مانشستر
جوارديولا
مايكل كاريك
آخر الأخبار
ثاني بن أحمد الزيودي
اقتصاد
"يوم التجارة والاستثمار الإماراتي الكاميروني" يستكشف فرص بناء شراكات جديدة
اليوم 12:36
"طرق دبي" تتسلم 250 حافلة جديدة بينها 40 كهربائية
علوم الدار
"طرق دبي" تتسلم 250 حافلة جديدة بينها 40 كهربائية
اليوم 12:30
«جودو الإمارات» يتصدر «دولية العين» بـ 36 ميدالية
الرياضة
«جودو الإمارات» يتصدر «دولية العين» بـ 36 ميدالية
اليوم 12:30
تطبيقات رئيسية للشبكات الاجتماعية على هاتف ذكي
الذكاء الاصطناعي
تراجع تنزيل التطبيقات في العالم خلال العام الماضي
اليوم 12:16
باوليني تتقدم بسلاسة في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
الرياضة
باوليني تتقدم بسلاسة في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
اليوم 12:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©