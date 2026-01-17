من يحسم ديربي مانشستر؟.. لغة الأرقام تنصف السيتي

معتز الشامي (أبوظبي)

يدخل مانشستر يونايتد حقبة جديدة مع ظهور المدرب المؤقت مايكل كاريك لأول مرة أمام مانشستر سيتي، مساء السبت، في الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز، ويتولى كاريك قيادة الفريق الذي يحتل المركز السابع في جدول ترتيب البريميرليج، بفارق 3 نقاط عن المراكز الأربعة الأولى.

ويخوض كاريك فترة ولايته الثانية بعد فترة مؤقتة من 3 مباريات في عام 2021 (فوزان وتعادل واحد).

ويخلف اللاعب الدولي الإنجليزي السابق دارين فليتشر، مدرب مان يونايتد تحت 18 عاماً، الذي قاد الفريق الأول إلى التعادل 2-2 مع بيرنلي، والخروج من كأس الاتحاد الإنجليزي على يد برايتون، وبذلك، يعد هذا الموسم الأول منذ موسم 1981-1982 الذي يقصى فيه الشياطين الحمر من بطولتي الكأس المحليتين من الدور الأول.

ويخوض كاريك مواجهة حامية مع بيب جوارديولا، الذي تراجع فريقه مانشستر سيتي في سباق اللقب متخلفاً عن أرسنال المتصدر بست نقاط، بعد تعادله في آخر 3 مباريات له في الدوري.

وسيتولى كاريك زمام الأمور لبقية الموسم، ورغم أن يونايتد ليس لديه أي ألقاب واقعية ليلعب من أجلها، إلا أنه في قلب المنافسة على التأهل الأوروبي، وربما يكون من حسن الطالع أن كاريك، كلاعب، لم يحقق سوى عدد انتصارات أكثر في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد سندرلاند (16 فوزاً) مقارنة بما حققه ضد مان سيتي (24 مباراة، 13 فوزاً، 3 تعادلات، 8 هزائم).

وتتوقع شبكة "أوبتا" للإحصاءات فوز مانشستر سيتي بالمباراة بنسبة 50.6%، بينما بلغت احتمالات فوز مانشستر يونايتد 25.9%. أما احتمالية التعادل فتبلغ 23.5%.

ولم تنتهِ سوى مباراتين فقط من آخر 6 مباريات ديربي في مانشستر بالتعادل.

اما عن المواجهات المباشرة، وتجمع هذه المباراة بين أفضل فريقين في البريميرليج من حيث الأهداف المتوقعة (xG) ويتصدر مان سيتي القائمة (40.2)، بينما يحتل يونايتد المركز الثاني برصيد 38.3، ومع معاناة السيتي من أزمة إصابات في خط الدفاع، يفترض أن يكون لدى يونايتد فرصة جيدة لخلق بعض الفرص الجيدة.

وفشل مانشستر يونايتد في التسجيل في 4 من آخر 5 مباريات خاضها على أرضه أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، بما في ذلك المباراتين الأخيرتين، ولم يسبق له أن فشل في التسجيل في 3 مباريات متتالية على أرضه أمام السيتي منذ سلسلة من 4 مباريات بين ديسمبر 1911 وسبتمبر 1914.

وكانت آخر مرة فشل فيها يونايتد في التسجيل في مباراتي الدوري أمام جاره في نفس الموسم في موسم 1973-1974، وهو الموسم الذي هبط فيه من دوري الدرجة الأولى، ويمتلك السيتي عدداً أكبر من الانتصارات خارج أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز على مانشستر يونايتد (9 مباريات)، بينما لم يسجل سوى ليفربول (41 هدفاً) عدداً أكبر من الأهداف على أرضه في أولد ترافورد (37 هدفاً).