جودلفين تحلّق بثنائية و«دبي بيتش» نجمة «كيب فيردي» بميدان

عصام السيد (دبي)

حققت خيول جودلفين «ثنائية» لافتة، عبر «دبي بيتش» التي أهدت النجمة السادسة للمدرب سعيد بن سرور في بطولة كيب فيردي، وعبر «بيكالي» في الشوط الرابع بإشراف شارلي أبلبي، فيما حققت خيول سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أيضاً بإشراف سالم بن غدير، وقيادة برناردو بينيرو، «ثنائية»، كما سجّلت وذنان للسباقات، بإشراف حمد الجهيني، وقيادة جيمس دويل، ثنائية، خلال فعاليات الجولة الثامنة لكرنفال سباقات دبي، التي أقيمت أمس الأول بمضمار ميدان، وتألفت من 10 أشواط، بمشاركة 134 من نخبة الخيول العربية والمهجنة الأصيلة، وبلغت القيمة الإجمالية للجوائز 2.9 مليون درهم، برعاية عزيزي للتطوير العقاري.

وبفارق كبير فاز «بيكالي» لجودلفين، بإشراف شارلي أبلبي، وقيادة ويليام بيوك، بلقب عزيزي ريف في الشوط الرابع لمسافة 1400 متر «عشبي»، للخيول المهجنة الأصيلة «تكافؤ»، عمر ثلاث سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 175 ألف درهم.

وجاء الفوز الثاني لجودلفين عبر الفرس «دبي بيتش» بقيادة كيرين شومارك، التي تُوجت بلقب سباق كيب فيردي للفئة الثانية، المخصص للمهرات والأفراس، في الشوط السابع والرئيس على مسافة 1600 متر «عشبي»، البالغة قيمة جوائزه المالية 850 ألف درهم.

وأكد الجواد «فولك فيستفال» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف سالم بن غدير وقيادة برناردو بينيرو، نجوميته في الشوط التاسع لمسافة 1600 متر، بمشاركة نخبة من الخيول المهجنة الأصيلة عمر 3 سنوات وما فوق، حاصداً لقب سباق عزيزي فيتا للتكافؤ على الأرضية العشبية وقيمة جائزته 250 ألف درهم.

وبعد صراع مثير حبس الأنفاس، حصدت المهرة «لبوة» «الثنائية» للمدرب سالم بن غدير، والفارس برناردو بينيرو، بالفوز بلقب سباق كوكو بيتش ستيكس المخصص للمهرات فقط عمر ثلاث سنوات فقط، في الشوط الثامن على مسافة 1600 متر «رملي»، وقيمة جوائزه 400 ألف درهم.

وخطف «يطارد» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف مايكل كوستا، وقيادة راي داوسون، نجومية الشوط السادس لمسافة 1200 متر «عشبي» على لقب سباق عزيزي فينيس للتكافؤ، البالغة قيمة جائزته 250 ألف درهم، للخيول المهجنة الأصيلة عمر ثلاث سنوات فما فوق.

وظفر «إنجلش أوك» لوذنان للسباقات، بإشراف حمد الجهيني، وقيادة جيمس دويل، بالمركز الأول في الشوط الثالث لمسافة 1600 متر «تكافؤ» للخيول المهجنة الأصيلة، عمر ثلاث سنوات فما فوق، على لقب برج عزيزي «عشبي»، وقيمة جائزته 250 ألف درهم.

ومنح «فرنش ديوك» الثنائية لوذنان للسباقات، حين خطف لقب فايزابارد للتكافؤ، وقيمة جائزته 300 ألف درهم في ختام الأمسية بالشوط العاشر لمسافة 2410 أمتار «عشبية»، والمخصص للخيول المهجنة الأصيلة عمر ثلاث سنوات فقط، وعمر أربع سنوات فما فوق.

ونال «إمبرسيف آكت» لشراكة سوتيد وبوتيد، بإشراف بوبات سيمار، وقيادة ريتشارد مولن، لقب سباق عزيزي كريك فيوس في الشوط الأول لمسافة 1400 متر «رملي» للخيول المهجنة الأصيلة، وقيمة جائزته 175 ألف درهم.

وفازت الفرس الرمادية «جمرة أس بي» لعبد الله المشيخي، بإشراف إبراهيم الحضرمي، وقيادة حمد البوسعيدي، بجائزة الشوط الثاني لمسافة 1200 متر «تكافؤ»، للخيول العربية الأصيلة عمر أربع سنوات فما فوق، على لقب عزيزي ريفيرا «رملي»، وقيمة جائزته 120 ألف درهم.

وتفوّق «أنتريم»، العائد إلى الليث للسباقات، بإشراف كارل بورك، وقيادة سام جيمس، ببراعة على منافسيه في الشوط الخامس لمسافة 2200 متر «تكافؤ» للخيول المهجة الأصيلة، عمر ثلاث سنوات فقط، وعمر أربع سنوات فما فوق، على لقب عزيزي ميلان «رملي»، وقيمة جائزته 190 ألف درهم.