الأحد 18 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

دورانت يقود روكتس للفوز على تيمبرولفز في «السلة الأميركي»

دورانت يقود روكتس للفوز على تيمبرولفز في «السلة الأميركي»
17 يناير 2026 13:13

واشنطن (أ ب)
سجّل كيفن دورانت 39 نقطة، ونجح في تسجيل 6 رميات ثلاثية هي الأفضل له هذا الموسم، ليقود هيوستن روكتس للفوز على مينيسوتا تيمبرولفز 110/ 105 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.
وأضاف ألبيرين سينجون 25 نقطة و14 متابعة لمساعدة روكتس في العودة لطريق الانتصارات بعد الخسارة أمام أوكلاهوما سيتي ثاندر. وسجّل يوليوس رندل 39 نقطة لفريق تيمبرولفز، في المباراة الثانية على التوالي التي غاب عنها أنتوني إدواردز بسبب مشكلة في القدم. وأضاف ناز ريد 25 نقطة و10 متابعات لفريق تيمبرولفز، الذي سجل 100 نقطة على الأقل للمباراة رقم 100 على التوالي، في ثالث أطول سلسلة من هذا النوع في تاريخ دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.
وفي بقية المباريات، فاز كليفلاند كافالييرز على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 117/ 115، وإنديانا بيسرز على نيو أورليانز بيليكانز 127/ 119، ولوس أنجلوس كليبرز على تورنتو رابتورز 121/ 117 بعد الوقت الإضافي، وبروكلين نتس على شيكاغو بولز 112/ 109، وساكرامنتو كينجز على واشنطن ويزاردز 128/ 115.

أخبار ذات صلة
«انتفاضة كليبرز» تطيح «ويزاردز»
«ثاندر» ينهي تفوق «سبيرز» في القمة الرابعة
دوري السلة الأميركي
هيوستن روكتس
مينيسوتا تيمبرولفز
لوس أنجلوس كليبرز
آخر الأخبار
ثاني بن أحمد الزيودي
اقتصاد
"يوم التجارة والاستثمار الإماراتي الكاميروني" يستكشف فرص بناء شراكات جديدة
اليوم 12:36
"طرق دبي" تتسلم 250 حافلة جديدة بينها 40 كهربائية
علوم الدار
"طرق دبي" تتسلم 250 حافلة جديدة بينها 40 كهربائية
اليوم 12:30
«جودو الإمارات» يتصدر «دولية العين» بـ 36 ميدالية
الرياضة
«جودو الإمارات» يتصدر «دولية العين» بـ 36 ميدالية
اليوم 12:30
تطبيقات رئيسية للشبكات الاجتماعية على هاتف ذكي
الذكاء الاصطناعي
تراجع تنزيل التطبيقات في العالم خلال العام الماضي
اليوم 12:16
باوليني تتقدم بسلاسة في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
الرياضة
باوليني تتقدم بسلاسة في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
اليوم 12:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©