دورانت يقود روكتس للفوز على تيمبرولفز في «السلة الأميركي»

واشنطن (أ ب)

سجّل كيفن دورانت 39 نقطة، ونجح في تسجيل 6 رميات ثلاثية هي الأفضل له هذا الموسم، ليقود هيوستن روكتس للفوز على مينيسوتا تيمبرولفز 110/ 105 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وأضاف ألبيرين سينجون 25 نقطة و14 متابعة لمساعدة روكتس في العودة لطريق الانتصارات بعد الخسارة أمام أوكلاهوما سيتي ثاندر. وسجّل يوليوس رندل 39 نقطة لفريق تيمبرولفز، في المباراة الثانية على التوالي التي غاب عنها أنتوني إدواردز بسبب مشكلة في القدم. وأضاف ناز ريد 25 نقطة و10 متابعات لفريق تيمبرولفز، الذي سجل 100 نقطة على الأقل للمباراة رقم 100 على التوالي، في ثالث أطول سلسلة من هذا النوع في تاريخ دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وفي بقية المباريات، فاز كليفلاند كافالييرز على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 117/ 115، وإنديانا بيسرز على نيو أورليانز بيليكانز 127/ 119، ولوس أنجلوس كليبرز على تورنتو رابتورز 121/ 117 بعد الوقت الإضافي، وبروكلين نتس على شيكاغو بولز 112/ 109، وساكرامنتو كينجز على واشنطن ويزاردز 128/ 115.