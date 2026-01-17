زفيريف يعلن مقاطعة مجلس رابطة المحترفين

شتوتجارت (د ب أ)

قال الألماني ألكسندر زفيريف، اليوم السبت، إن اللاعبين لديهم تأثير ضئيل جداً على إدارة التنس، وذلك أثناء شرح قراره بعدم الترشح لفترة أخرى في مجلس لاعبي رابطة محترفي التنس.

وقال المصنَّف الثالث على العالم في ملبورت، حيث تبدأ أولى البطولات الأربع الكبرى (جراند سلام) غداً الأحد: «عندما نحاول الدخول في السياسة، لا يوجد لدينا الكثير لقوله». وأضاف زفيريف «28 عاماً»: «أشعر أن هناك الكثير من الكلام والكثير من الوقت يُستثمر، لكن لا يحدث أي تغيير فعلي»، مشيراً إلى نقص التقدم كأحد أسباب استقالته من المجلس. وتم انتخاب زفيريف، الذي يسعى لتحقيق لقبه الأول في بطولات الجراند سلام في بطولة أستراليا المفتوحة، من قِبل زملائه اللاعبين لفترة مدتها عامان في مجلس استشاري لاعبي رابطة محترفي التنس عام 2024.

وكان أحد المواضيع الرئيسية التي تناولها هو تزايد جداول البطولات بشكل مستمر، ما يجعل موسم التنس شبه مستمر طوال العام. وقد حذّر العديد من اللاعبين من ارتفاع معدل الإصابات نتيجة نقص فترات الراحة. كما ركّز على توزيع الجوائز المالية في البطولات التابعة للرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين. لكن زفيريف قال إن لديه انطباعاً بأن الهيئات المنظمة العديدة في التنس تفتقر إلى التوافق، مشيراً إلى أن جمعهم معاً لمناقشة مستقبل التنس كان أمراً صعباً. ويدير رياضة التنس الاتحاد الدولي للتنس، بالتعاون مع الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين، والرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات، والهيئات المنظمة لبطولات الجراند سلام.