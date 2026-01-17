الأحد 18 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

زفيريف يعلن مقاطعة مجلس رابطة المحترفين

زفيريف يعلن مقاطعة مجلس رابطة المحترفين
17 يناير 2026 12:50

شتوتجارت (د ب أ)
قال الألماني ألكسندر زفيريف، اليوم السبت، إن اللاعبين لديهم تأثير ضئيل جداً على إدارة التنس، وذلك أثناء شرح قراره بعدم الترشح لفترة أخرى في مجلس لاعبي رابطة محترفي التنس.
وقال المصنَّف الثالث على العالم في ملبورت، حيث تبدأ أولى البطولات الأربع الكبرى (جراند سلام) غداً الأحد: «عندما نحاول الدخول في السياسة، لا يوجد لدينا الكثير لقوله». وأضاف زفيريف «28 عاماً»: «أشعر أن هناك الكثير من الكلام والكثير من الوقت يُستثمر، لكن لا يحدث أي تغيير فعلي»، مشيراً إلى نقص التقدم كأحد أسباب استقالته من المجلس. وتم انتخاب زفيريف، الذي يسعى لتحقيق لقبه الأول في بطولات الجراند سلام في بطولة أستراليا المفتوحة، من قِبل زملائه اللاعبين لفترة مدتها عامان في مجلس استشاري لاعبي رابطة محترفي التنس عام 2024.
وكان أحد المواضيع الرئيسية التي تناولها هو تزايد جداول البطولات بشكل مستمر، ما يجعل موسم التنس شبه مستمر طوال العام. وقد حذّر العديد من اللاعبين من ارتفاع معدل الإصابات نتيجة نقص فترات الراحة. كما ركّز على توزيع الجوائز المالية في البطولات التابعة للرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين. لكن زفيريف قال إن لديه انطباعاً بأن الهيئات المنظمة العديدة في التنس تفتقر إلى التوافق، مشيراً إلى أن جمعهم معاً لمناقشة مستقبل التنس كان أمراً صعباً. ويدير رياضة التنس الاتحاد الدولي للتنس، بالتعاون مع الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين، والرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات، والهيئات المنظمة لبطولات الجراند سلام.

أخبار ذات صلة
«الشفافية» تدفع ديوكوفيتش للانسحاب من رابطة المحترفين
ألكسندر زفيريف
جراند سلام للتنس
الاتحاد الدولي للتنس
آخر الأخبار
ثاني بن أحمد الزيودي
اقتصاد
"يوم التجارة والاستثمار الإماراتي الكاميروني" يستكشف فرص بناء شراكات جديدة
اليوم 12:36
"طرق دبي" تتسلم 250 حافلة جديدة بينها 40 كهربائية
علوم الدار
"طرق دبي" تتسلم 250 حافلة جديدة بينها 40 كهربائية
اليوم 12:30
«جودو الإمارات» يتصدر «دولية العين» بـ 36 ميدالية
الرياضة
«جودو الإمارات» يتصدر «دولية العين» بـ 36 ميدالية
اليوم 12:30
تطبيقات رئيسية للشبكات الاجتماعية على هاتف ذكي
الذكاء الاصطناعي
تراجع تنزيل التطبيقات في العالم خلال العام الماضي
اليوم 12:16
باوليني تتقدم بسلاسة في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
الرياضة
باوليني تتقدم بسلاسة في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
اليوم 12:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©