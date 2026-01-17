10 نجوم رسموا سحر «كان 2025».. دياز يتصدر وصلاح بالمركز السابع

معتز الشامي (أبوظبي)

تتجه أنظار القارة السمراء إلى ليلة الختام في كأس الأمم الأفريقية 2025، حين يستضيف المغرب النهائي أمام السنغال، بعد شهر كامل من الإثارة التي شهدت تنافساً حاداً بين كبار نجوم أفريقيا من أجل بلوغ منصة التتويج. وبينما تتجه البطولة نحو إسدال الستار، برزت أسماء فرضت حضورها بصفتها العنوان الأهم للنسخة الحالية، سواء عبر الأهداف الحاسمة أو الأدوار التكتيكية أو التأثير النفسي في أصعب اللحظات.

وفي صدارة القائمة يبرز النجم المغربي إبراهيم دياز، الذي تحول إلى "شرارة البطولة" منذ الجولة الأولى، بعدما افتتح مشواره بهدف وقدم سلسلة أداء متوهج جعله أول لاعب مغربي يسجل في أربع مباريات متتالية في تاريخ أمم أفريقيا.

مهاجم ريال مدريد لم يكن مجرد هداف، بل لاعباً كاملاً، أنهى الهجمات، كسب الالتحامات، صنع الفرص، وانتزع ركلات جزاء، ليقود "أسود الأطلس" إلى أول نهائي بعد 22 عاماً، ويضع منتخب بلاده على بعد خطوة واحدة من إنهاء انتظار دام نصف قرن للقب القاري الثاني.

وثانياً، جاء النيجيري فيكتور أوسيمين بصورة القائد والمقاتل، مؤكداً مكانته كواحد من أخطر مهاجمي القارة، حيث سجل أربعة أهداف وصنع اثنين خلال مشوار نيجيريا، وظهر كقوة ضغط أمامي لا تهدأ، متفوقاً في الكرات الهوائية والتحركات البدنية، وصانعاً الفوضى داخل دفاعات الخصوم. ورغم بعض الانفعالات التي ظهرت في دور الـ16، ردّ بأداء كبير في الأدوار التالية، ليواصل مطاردة رقم رشيدي يكيني التاريخي في قائمة هدافي نيجيريا.

أما المركز الثالث فكان من نصيب أديمولا لوكمان، لاعب نيجيريا الذي بدا وكأنه يملك علاقة خاصة بهذه البطولة. بعد تألقه في النسخة السابقة، عاد في المغرب ليضع بصمته عبر مساهمته المباشرة في سبعة أهداف خلال ست مباريات، مستفيداً من دوره الجديد خلف المهاجمين، حيث منحته الحرية التكتيكية مساحة للتهديد وصناعة اللعب.

وفي المركز الرابع جاء أليكس إيوبي، القلب النابض لوسط منتخب نيجيريا، والذي قدم النسخة الأكثر نضجاً في مسيرته الدولية، من صناعة اللعب من العمق، والتمريرات القاتلة بين الخطوط، والتوازن الذي منحه للفريق، جعلته أحد أهم أسباب القوة الهجومية التي سجلت 14 هدفا في أول خمس مباريات لنيجيريا.

خامساً، فرض المدافع كالفن باسّي نفسه كصخرة دفاعية قادرة على بناء المستقبل لنيجيريا، بفضل سرعته وصلابته وقراءته الممتازة للملعب، إضافة إلى هدوئه في إخراج الكرة تحت الضغط. وكان أداؤه في نصف النهائي أمام المغرب مثالاً للقتال الدفاعي حتى النهاية.

وسادساً، تألق الإيفواري أماد، الذي كشف عن قدرات هجومية استثنائية في أول بطولة كبرى له، مراوغاً ومدمراً لدفاعات الخصوم، وساهم بالأهداف والتمريرات الحاسمة، قبل أن تُحدّ من خطورته أمام الدفاع المصري في ربع النهائي.

وسابعاً، حل الملك المصري محمد صلاح، بعد بطولة قوية ربما هي الأفضل له منذ نسخة 2017، سجل خلالها أربعة أهداف واقترب من رقم حسام حسن التاريخي، ولم يكن تأثيره تهديفياً فقط، بل ظهر كمنفذ هجومي رئيسي يساعد فريقه في التحولات، رغم أن مصر ودعت أمام السنغال في نصف النهائي.

وفي الترتيب الثامن واصل ساديو ماني إثبات أنه روح السنغال حتى في عمر 33 عاماً، بعدما سجل هدفاً في دور المجموعات، ثم هدف التأهل الحاسم في نصف النهائي أمام مصر، إلى جانب دوره الإبداعي في صناعة اللعب وتقديم التمريرات القاطعة للدفاعات.

وتاسعاً، كان المصري عمر مرموش بمثابة متنفس هجومي في بطولة افتقدت فيها مصر للحلول الهجومية. لمع في مباراتين تحديدا، أبرزها مواجهة كوت ديفوار في ربع النهائي، رغم تذبذب ظهوره في مباريات أخرى.

ويكمل القائمة في المركز العاشر الحارس المغربي ياسين بونو، الذي لم يُختبر كثيراً بفضل صلابة دفاع المغرب، لكنه ظهر كعنوان للثقة في اللحظات الحاسمة، خصوصاً في مواجهة نيجيريا بنصف النهائي، حين تألق في ركلات الترجيح مؤكداً مكانته كأحد أفضل حراس القارة.

وبينما ينتظر الجميع صافرة النهاية، يبقى هؤلاء العشرة أبرز ملامح "كان 2025"؛ بطولة امتزج فيها الإبداع الفردي بالحسابات التكتيكية، قبل أن تحسمها معركة النهائي بين المغرب والسنغال.