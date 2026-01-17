الفاتورة الباهظة لمونديال الأندية.. ريال مدريد يسدد الثمن الأكبر!

معتز الشامي (أبوظبي)

أولى ريال مدريد أهمية قصوى لكأس العالم للأندية 2025. فبعد موسم غاب فيه عن كأس السوبر الإسباني، ودوري أبطال أوروبا، والدوري الإسباني، وكأس ملك إسبانيا، اعتبرت إدارة النادي المشاركة في هذه البطولة العالمية الأولى أولوية قصوى.

لدرجة أنه تم التعاقد مع لاعبين على عَجل (ترينت ألكسندرأرنولد ودين هويسن)، ورفضت خطط تشابي ألونسو لتولي قيادة الفريق عند عودته من الولايات المتحدة. وانتهت تلك المغامرة لمحاولة الفوز بلقب كأس العالم في الدور نصف النهائي، وبطريقة كارثية، بهزيمة 4-0 أمام باريس سان جيرمان، وأثّرت المشاركة في كأس العالم على فترة الإعداد للموسم، حيث تعطلت فترة الراحة المعتادة، وبدأ ريال مدريد المنافسة بفترة راحة لا تتجاوز بضعة أيام عن باقي الفرق. وبعد 6 أشهر، باتت عواقب هذا الجهد واضحة. فقائمة الإصابات كبيرة، ومنذ بداية الموسم، يعاني ريال مدريد من كثرة اللاعبين المصابين.

لكن ريال مدريد ليس استثناء. فمن بين الفرق الأوروبية الثلاثة التي وصلت إلى نصف النهائي (ريال مدريد، باريس سان جيرمان، وتشيلسي)، لا يتصدر أي منها دوريه. ومثل فريق تشابي ألونسو، يعاني فريق لويس إنريكي من قائمة إصابات دائمة منذ أغسطس.

وفي حالة تشيلسي، حامل لقب كأس العالم الذي مرّ بأزمة أدت إلى رحيل إنزو ماريسكا عن النادي، تجاوزت المشكلة الإصابات، رغم أن لها دوراً بلا شك. فقد حصد كول بالمر جائزة أفضل لاعب في كأس العالم للأندية، وكان أداؤه في المباراة النهائية ضد باريس سان جيرمان أبرز إنجازاته. ومنذ ذلك الحين، شارك في 12 مباراة من أصل 27، مسجلاً 4 أهداف فقط.

ومن بين الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، تتصدر 3 فرق لم تشارك في كأس العالم للأندية الدوريات وهي، برشلونة، وأرسنال، ولانس، وتُعد فرنسا الحالة الأبرز، حيث كان من المفترض أن يكون باريس سان جيرمان في هذا الوقت من العام يحسب حسابه لحسم اللقب. لكن فريق لويس إنريكي يحتل المركز الثاني، بفارق نقطة واحدة عن لانس، وفي إسبانيا، استغل برشلونة تراجع ريال مدريد ليوسّع الفارق إلى 4 نقاط، محولاً كل جولة إلى نهائي بالنسبة لتشابي ألونسو وزملائه.

وفي الدوري الإنجليزي الممتاز، يتقدم أرسنال بـ 6 نقاط على مانشستر سيتي، الذي خرج من دور الـ 16 على يد الهلال في الولايات المتحدة، وبفارق 18 نقطة عن تشيلسي بطل مونديال الأندية.

وفي ألمانيا وإيطاليا، تتصدر الفرق التي سافرت إلى الولايات المتحدة للمشاركة في مونديال الأندية ترتيب الدوري، حيث خرج إنتر ميلان من دور الـ 16 بعد خسارته أمام فلومينينسي. أما بايرن ميونيخ، الذي لم يواجه منافسة تُذكر في الدوري الألماني، فقد ودّع البطولة من ربع النهائي على يد باريس سان جيرمان.

ويبدو جلياً أن الجهد المبذول في كأس العالم للأندية 2025، حيث كان ارتفاع درجات الحرارة عاملاً مؤثراً على اللاعبين، بدأ يؤثّر عليهم.

يأتي ذلك في وقت وصلت أغلبية الفرق والدوريات إلى منتصف الموسم تقريباً، وهو الجزء الذي تحسم فيه الألقاب. وفي الوقت نفسه، هناك كأس عالم آخر، يتمثل بطولة المنتخبات الوطنية، التي تمثّل أولوية قصوى لمعظم لاعبي كرة القدم.