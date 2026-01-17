800 عدّاء يرسمون لوحة «هود تو كوست دبي 2026»

دبي (الاتحاد)

اختُتم بنجاحٍ الحدثُ الافتتاحي لسباق هود تو كوست دبي في محمية المرموم الصحراوية، ليشكّل بذلك أول نسخة تُنظَّم في منطقة الشرق الأوسط من سباق التتابع الجماعي الطويل ذي الصيت العالمي.

وشارك في هذا الحدث الرياضي البارز أكثر من 800 عدّاء وعدّاءة يمثّلون ما يزيد على 35 جنسية، خاضوا تحدّي تتابع لمسافة 100 كيلومتر، في تجربة رياضية استثنائية جمعت بين القدرة على التحمّل، وروح الفريق، والإنجاز المشترك، ضمن إحدى أبرز الوجهات الطبيعية في إمارة دبي.

وأُقيم السباق برعاية إكس دبي بصفتها الراعي الرئيسي، وبدعم استراتيجي من بطولة السلم للدراجات الهوائية، حيث حظي هود تو كوست دبي بترحيب واسع من مجتمع العدّائين على المستويين المحلي والدولي. وقد عكست النسخة الأولى من الحدث تنامي اهتمام دبي باستضافة وتنظيم الفعاليات الرياضية الخارجية الكبرى التي تعزّز أنماط الحياة الصحية، وتحتفي بالطبيعة، وتدعم روح المشاركة المجتمعية.

وأُقيم السباق بالكامل داخل محمية المرموم الصحراوية، ليقدّم للمشاركين تجربة فريدة وغامرة في قلب طبيعة صحراوية محمية. وقد ساهم الفريق المنظّم لبطولة السلم للدراجات الهوائية في اختيار موقع السباق ومساره، الذي امتد لمسافة 100 كيلومتر، إضافةً إلى تخطيطه بعناية، استناداً إلى خبرته المتراكمة في تنظيم سباقات بطولة السلام على مدى ما يقارب عشر سنوات من النجاح والتميّز.

وجسّد المسار المُصمَّم خصيصاً لهذا الحدث التنوع الطبيعي الغني للمحمية، حيث قاد العدّائين عبر الكثبان الرملية، وبدعم من بطولة السلم للدراجات الهوائية، إلى فرصة استكشاف الجمال الطبيعي الأصيل لمحمية المرموم، في تجربة استثنائية لا مثيل لها بين جميع نسخ سباق هود تو كوست حول العالم. وقد أحرز فريق لتس جت سترونقر تو جذر المركز الأول بزمن قدره 06:30:47، مستحقاً بذلك مشاركة كاملة في سباق هود تو كوست الصين 2026، تشمل تذاكر السفر والإقامة. فيما حلّ فريق أكتيف فيتنس كوميونيتي في المركز الثاني بزمن 07:04:30، تلاه فريق ترايل رَنَرز دبي في المركز الثالث بزمن 07:11:17.