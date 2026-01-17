مدرب «الأبيض الأولمبي» يطالب بمنح اللاعبين فرص الاحتكاك الدولي

معتصم عبدالله (أبوظبي)

واصلت عقدة الدور ربع النهائي مطاردة منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم، في مشاركته السادسة بنهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً، عقب خسارته أمام نظيره منتخب فيتنام بنتيجة 2-3 بعد التمديد إلى شوطين إضافيين، إثر انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2-2، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأول على استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي للبطولة المقامة في المملكة العربية السعودية.

وسجّل جونيور نداي (42) ومنصور سعيد المنهالي (68) هدفي «الأبيض الأولمبي»، ليعادلا هدفي نجوين لي فآت (39) ونجوين دينه باك (62)، قبل أن يحسم فام مينه فوك المواجهة بهدف الفوز لفيتنام في الوقت الإضافي، ليودع منتخبنا البطولة من الدور ربع النهائي للمرة الرابعة في تاريخ مشاركاته القارية.

وطالب الأوروجوياني مارسيلو برولي، الذي يقود «الأبيض الأولمبي» في مشاركته القارية الثانية بعد نسخة قطر 2024، بضرورة منح اللاعبين مزيداً من فرص الاحتكاك الدولي، مؤكداً أن التطور الحقيقي يرتبط بتراكم الخبرات والمشاركات.

وقال برولي: «سنقوم بتحليل المباريات بشكل دقيق، لكنني أؤمن بضرورة منح اللاعبين مزيداً من الفرص ليكونوا أكثر جاهزية للمشاركات الدولية المقبلة».

ورغم الوداع، عبّر برولي عن فخره الكبير بأداء لاعبيه، مشيداً بالروح القتالية التي ظهروا بها، بعدما عادوا في النتيجة مرتين وفرضوا التعادل قبل أن تحسم فيتنام المواجهة في الوقت الإضافي، وأضاف: «فيتنام كانت قوية كما توقّعنا، لعبنا أمام منتخب يجيد الهجمات المرتدة، يتمتع بالسرعة، وقدم مباراة كبيرة».

وتابع: «بطبيعة الحال نحن نشعر بالحزن للخسارة، لكن في الوقت نفسه لدينا فخر كبير بالجهد والأداء الذي قدّمه اللاعبون، سنعود ونحن نحمل الكثير من الاعتزاز والرضا».

وأكد برولي أن مستوى الفريق شهد تطوراً واضحاً من مباراة إلى أخرى خلال البطولة، مشيراً إلى أن التجربة القارية الحالية تمثّل خطوة مهمة في مسار بناء المنتخب الأولمبي للمستقبل.

وعانى «الأبيض الأولمبي» خلال المباراة من تراجع واضح في الجانب البدني خلال الشوطين الإضافيين، في ظل غياب بعض العناصر المؤثرة، أبرزهم ثنائي شباب الأهلي سلطان عادل ومحمد جمعة المنصوري، اللذان تخلّفا عن الالتحاق بالبعثة، في سيناريو تكرر للمشاركة القارية الثانية على التوالي.

من جانبه، أوضح الكوري الجنوبي كيم سانج سيك مدرب منتخب فيتنام، أن التفوق البدني كان العامل الحاسم في عبور فريقه إلى الدور نصف النهائي، مؤكداً أن لاعبيه نجحوا في استثمار الجاهزية البدنية خلال الأوقات الحاسمة.

وقال كيم: «أشكر اللاعبين على التزامهم الكبير، وأنا فخور جداً بما قدموه خلال 120 دقيقة. أعتقد أن كرة القدم الفيتنامية وصلت إلى مستوى عالٍ».

وأضاف: «طلبت من اللاعبين زيادة الضغط في الوقت الإضافي لأنني شعرت بأننا نمتلك أفضلية بدنية مقارنة بالإمارات، وقد نفّذ اللاعبون التعليمات بشكل مثالي».

وأوضح: «في الشوط الثاني، أجرينا تعديلات دفاعية مهمة، وطلبنا من المدافع فو هووانج التركيز على التعامل مع العرضيات ومراقبة اللاعب رقم 2 في منتخب الإمارات رقابة لصيقة، وهو ما ساعدنا على تقليص الخطورة».

وتابع: «بدا الإرهاق واضحاً على ظهيري الإمارات، وكان إشراك لاعبين أسرع قراراً مؤثراً، أجبرهم على التراجع دفاعياً ومنحنا السيطرة في الفترات الحاسمة».

وسيختبر كيم سانج سيك قدراته التكتيكية مجدداً في الدور نصف النهائي، عندما يلتقي منتخب بلاده مع الفائز من مواجهة أوزبكستان والصين، ساعياً إلى مواصلة مشوار فيتنام التاريخي في البطولة القارية.