4 ملايين ريال لبطل كأس السوبر القطري الإماراتي

الدوحة (د ب أ)

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة كأس السوبر القطري الإماراتي عن التفاصيل الكاملة للنسخة الثالثة من البطولة، التي تجمع أندية إماراتية وقطرية، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في قاعة المدار بفندق الشعلة في العاصمة القطرية الدوحة.

وحضر المؤتمر كل من أحمد العدساني مدير المسابقات، وعبدالله المنهالي، مدير منشأتي استاد جاسم بن حمد واستاد ثاني بن جاسم بالغرافة، وعلي حسن الصلات، مدير الإعلام في البطولة، حيث تم استعراض الاستعدادات الخاصة بالمباراتين اللتين ستقامان في الدوحة بين الغرافة والشارقة الإماراتي، والسد وشباب الأهلي.

وأكد عبد الله المنهالي أن مباراة الغرافة والشارقة ستقام يوم 22 يناير الجاري على استاد ثاني بن جاسم، موضحاً أن جماهير الشارقة ستتواجد في البوابة رقم 12، وأن الطاقة الاستيعابية للملعب تبلغ نحو 21 ألف مشجّع، مع جاهزية المنشآت والتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية.

وأضاف أن مباراة السد وشباب الأهلي ستقام يوم 24 يناير على استاد جاسم بن حمد، بطاقة استيعابية تصل إلى 13 ألف متفرج، مع تخصيص البوابة رقم 2 لجماهير شباب الأهلي في الجهة الشمالية، إلى جانب توفير مناطق خاصة للمشجعين في كلا الملعبين، وتنظيم فعاليات جماهيرية وسحوبات على جوائز بالتنسيق مع إدارات الأندية المشاركة.

من جانبه، أوضح أحمد العدساني أن البطولة تشهد في نسختها الثالثة مشاركة أربعة فرق من كل دولة، بعد أن بدأت بفريقين فقط في النُّسخ السابقة، مشيراً إلى أن المباريات تقام بنظام خروج المغلوب، مع اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح في حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل، نظراً لضيق الروزنامة في الدوريين القطري والإماراتي. وأضاف أن الفائز بالبطولة سيحصل على جائزة مالية قدرها 4 ملايين ريال قطري، بينما ينال صاحب المركز الثاني مليوني ريال، مؤكداً وجود حوافز تشجيعية مخصصة للجماهير، بهدف تعزيز الحضور ودعم الأجواء التنافسية للبطولة. وأشار العدساني إلى أن اللجنة المنظمة تقوم بعد كل نسخة بمراجعة اللوائح التنظيمية والعمل على تطوير البطولة من الجوانب الفنية والتنظيمية لضمان أفضل صورة ممكنة للحدث.

بدوره، أكد علي حسن الصلات أن التذاكر طُرحت للبيع منذ 11 يناير عبر المنصات الإلكترونية لرابطة المحترفين الإماراتية ومؤسسة دوري نجوم قطر، موضحاً أن 75% من تذاكر مباراة السد، و50% من تذاكر مباراة الغرافة قد تم بيعها حتى الآن، مع توقّع ارتفاع المبيعات بعد نهاية الجولة الثالثة عشرة من دوري نجوم بنك الدوحة.