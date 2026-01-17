السباقات التحضيرية في جبل علي ترسم بالإثارة وقوة المنافسات

عصام السيد (دبي)

بدعم ورعاية سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، نظم مضمار ميدان، حفل سباقاته السابع ضمن الموسم 2025-2026، والذي حمل اسم «يوم الفن»، وشهد إثارة كبيرة في السباقات التحضيرية على لقبي جبل علي ستيكس، وجبل علي مايل، فيما تألق المدرب بوبات سيمار، والفارسان تاج أوشي، وباتريك دوبس، حينما حققوا الفوز بثنائية.

ونال «أف مرموق» لخالد خليفة النابودة، بإشراف أرنست أورتيل، وقيادة الكساندر داسيلفا، جائزة الشوط الأول لمسافة 1600 متر على كأس بورشه للخيول العربية الأصيلة تكافؤ (0-75) عمر 4 سنوات فما فوق المولودة في الإمارات، وقيمة جائزته 50 ألف درهم.

وحصد «أوماها فرونت» لسوتيد وبوتيد، بإشراف، بوبات سيمار، وقيادة تاج أوشي، جائزة الشوط الثاني 1400 متر على لقب الشعفار للاستثمار - سباق دائم التحفيزي للخيول المهجنة الأصيلة المبتدئة عمر 3 سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 72 ألف درهم.

ومنح «أشوان» للشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، الثنائية للمدرب بوبات سيمار والفارس تاج أوشي، حين فاز بجائزة الشوط الثالث لمسافة 1200 متر على لقب بنك دبي التجاري - سباق دائم التحفيزي للخيول المهجنة الأصيلة المبتدئة عمر 3 سنوات، وقيمة جائزته 72 ألف درهم.

وخطف «نو إسكيب» لأبوبكر إقدورا، بإشراف مصبح المهيري، وقيادة كيرين شومارك، جائزة المركز الأول في الشوط الرابع لمسافة 1000 متر على لقب جبل علي للسرعة للخيول المهجنة الأصيلة تكافؤ (0-85) عمر 3 سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 90 ألف درهم.

وتوج «أرلان» لميرخات بيلجنوف، بإشراف دووج واتسون، وقيادة باتريك دوبس، بلقب منحني تبوك ستيكس (سباق تحضيري لسباق جبل علي ستيكس) في الشوط الخامس لمسافة 1950 متراً للخيول المهجنة الأصيلة تكافؤ (80-105)، وقيمة جائزته 120 ألف درهم.

وخطف «ديفيد أوف أثينس» لوذنان للسباقات بإشراف حمد الجهيني، وقيادة باتريك دوبس، لقب سباق جبل علي مايل التحضيري، للخيول المهجنة الأصيلة «شروط»، وقيمة جائزته 120 ألف درهم. في الشوط السادس لمسافة 1600 متر.

وحسم «منتصر» لعبد الله المنصوري، بإشراف أحمد بن حرمش، وقيادة كونروبيسلي، جائزة المركز الأول في الشوط السابع والختامي لمسافة 1600 متر على لقب كأس الإمارات دبي الوطني، المخصص للخيول المهجنة الأصيلة تكافؤ (0-70) عمر 3 سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 76 ألف درهم.

وتقدم الحضور المهندس محمد سعيد الشحي، المدير العام لمكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم ومدير سباقات سموه، وعضو مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل، وسعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، ومحمد الأحمد المدير العام لمضمار جبل علي.