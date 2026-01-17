الأحد 18 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

بطولتا ولي عهد الشارقة وأحمد بن راشد للخيول تنطلقان غداً

بطولتا ولي عهد الشارقة وأحمد بن راشد للخيول تنطلقان غداً
17 يناير 2026 19:30

عصام السيد (الشارقة)
ينظم نادي الشارقة للفروسية والسباق غداً، سباق كأس سمو ولي عهد الشارقة وكأس سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم على مضمار الشارقة لونجين بالنادي، بدعم من مجلس الشارقة الرياضي وقناة الشارقة الرياضية، ويتألف من 6 أشواط، وتبلغ قيمة إجمالي جوائزه المالية 560 ألف درهم، برعاية مركز دبي العقاري.
وخصص الشوط الرابع على لقب كأس سمو ولي عهد الشارقة للخيول العربية الأصيلة، من الإنتاج المحلي بعمر أربع سنوات وما فوق لمسافة 1200 متر «هيبة»، وهو شوط تكافؤ وتصل قيمة جوائزه إلى 200 ألف درهم.
ويقام الشوط السادس على لقب كأس سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1200 متر «شروط»، وتصل قيمة جوائزه إلى 200 ألف درهم.
وينطلق الشوط الأول لمسافة 1200 متر، على لقب «برج خور دبي»، للخيول العربية الأصيلة المبتدئة، عمر 4 سنوات فما فوق، «إنتاج الإمارات» وقيمة جائزته 40 ألف درهم.
وخصص الشوط الثاني لمسافة 1200 متر على لقب «الياسمين»، للخيول العربية الأصيلة المبتدئة للمهرات والأفراس فقط، عمر 4 سنوات فما فوق، «إنتاج الإمارات» وقيمة جائزته 40 ألف درهم.
ويقام الشوط الثالث لمسافة 1700 متر على لقب الفردوس، للخيول العربية الأصيلة شروط، عمر 4 سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 40 ألف درهم.
وخصص الشوط الخامس لمسافة 2000 متر على لقب بالما سبرينج للخيول العربية الأصيلة، عمر أربع سنوات فما فوق «إنتاج الإمارات» تكافؤ (0-80)، وقيمة جائزته 40 ألف درهم.

