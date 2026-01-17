مانشستر يونايتد يفوز على سيتي في أول اختبار لكاريك

لندن (د ب أ)

فاز فريق مانشستر يونايتد على ضيفه مانشستر سيتي 2 / صفر، خلال مباراة ديربي مدينة مانشستر، التي جمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي أتيحت لهما أمام المرميين لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، سجل مانشستر يونايتد هدف التقدم عن طريق بريان مبيومو في الدقيقة 65، ثم أضاف باتريك دورجو الهدف الثاني لمانشستر يونايتد في الدقيقة 76.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 35 نقطة في المركز الرابع، محققاً انتصاره التاسع في الدوري هذا الموسم، مقابل الخسارة في خمس مباريات والتعادل في ثماني.

في المقابل، توقف رصيد مانشستر سيتي عند 43 نقطة في المركز الثاني، متلقياً خسارته الخامسة في الدوري هذا الموسم، مقابل الفوز في 13 مباراة والتعادل في أربع. وهذه هي أول مباراة لمايكل كاريك في قيادة الفريق، منذ استلامه المهمة بشكل مؤقت لنهاية الموسم، يوم الثلاثاء الماضي، خلفاً لروبن أموريم.

ولم يكن هناك أي فترة لجس النبض حيث بادر مانشستر يونايتد بإضاعة هدف مبكر في الدقيقة الثالثة، عندما لعبت ركلة ركنية إلى داخل منطقة جزاء مانشستر سيتي، ارتقى إليها هاري ماجوير وقابلها بضربة رأس لكنها اصطدمت بالعارضة.

بعد تلك الهجمة فرض مانشستر سيتي سيطرته على الكرة بحثاً عن إيجاد ثغرة في دفاع مانشستر يونايتد لشن الهجمات، ولكنه فشل في اختراق دفاع مانشستر يونايتد المنظم.

في المقابل اعتمد مانشستر يونايتد على شن الهجمات المرتدة وقتما تتاح أمامه الفرصة.

ومع ذلك انحصر اللعب في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 15 والتي شهدت فرصة خطيرة لمانشستر سيتي عندما لعبت كرة عرضية من الجانب الأيمن ارتقى إليها برناردو سيلفا، من داخل منطقة الجزاء، وقابلها بضربة رأس لكنها علت العارضة بسنتيميترات قليلة.

وشهدت الدقيقة 22 فرصة خطيرة لمانشستر يونايتد عندما لعبت كرة عرضية من الجانب الأيمن، وصلت إلى باتريك دورجو داخل منطقة الست ياردات ليسدد كرة قوية تصدى لها جيانلويجي دوناروما حارس مانشستر سيتي.

وفي الدقيقة 33 سجل أمادو ديالو هدفاً لمانشستر يونايتد ألغاه الحكم، عندما استلم كرة بينية لينفرد بالحارس دوناروما، حيث راوغه قبل أن يضع الكرة إلى داخل المرمى.

وأنقذ سيني لامينس، حارس مانشستر يونايتد، فريقه من تلقي هدف في الدقيقة 36، عندما لعبت ركلة ركنية قابلها ماكس أليني بضربة رأس لكن لامينس أبعدها بصعوبة.

وفي الدقيقة 41 سجل مانشستر يونايتد هدفاً آخر ألغاه الحكم بعدما استلم برونو فرنانديز كرة طولية خلف المدافعين استلهما على حدود منطقة الجزاء وراوغ الحارس دوناروما قبل أن يضعها داخل المرمى ولكن الحكم ألغى الهدف بداع التسلل.

ومر الوقت المتبقي من هذا الشوط بدون جديد ليطلق الحكم صافرة نهايته بالتعادل السلبي.

ومع بداية الشوط الثاني، استمرت سيطرة مانشستر سيتي على مجريات وسط دفاع منظم من مانشستر يونايتد، لينحصر اللعب في وسط الملعب في ظل عدم وجود هجمات خطيرة على المرميين.

وظل الوضع على ماهو عليه حتى جاءت الدقيقة 57 والتي شهدت فرصة خطيرة لمانشستر يونايتد، عندما استلم ديالو الكرة خلف مدافعي مانشستر سيتي من الناحية اليمنى لينطلق بالكرة حتى دخل منطقة الجزاء، وسدد كرة قوية تصدى لها دوناروما لترتد إلى كاسيميرو الذي سدد الكرة لكن دوناروما تألق وتصدى لها.

وكاد مانشستر يونايتد أن يسجل الهدف الأول في الدقيقة 63، عندما مرر برونو فرنانديز كرة عرضية من الجانب الأيمن قابلها بريان مبيومو بتسديدة مباشرة، لكن دوناروما تألق وتصدى لها.

وفي الدقيقة 65 سجل مانشستر يونايتد هدف التقدم، عندما انطلق برونو فرنانديز بالكرة في هجمة مرتدة ووصل على حدود منطقة جزاء مانشستر سيتي، ليمرر كرة بينية إلى مبيومو داخل منطقة الجزاء ليسدد كرة قوية لحظة خروج الحارس من مرماه لتعانق كرته الشباك.

بعد الهدف كثف مانشستر سيتي من ضغطه الهجومي بحثاً عن تسجيل هدف التعادل، في الوقت نفسه، تراجع لاعبو مانشستر يونايتد لوسط ملعبهم واعتمدوا على شن الهجمات المرتدة.

ومع ذلك فشل الفريقان في تشكيل أي خطورة على مرمى الآخر لينحصر اللعب في وسط الملعب. وظل الوضع على ماهو عليه حتى جاءت الدقيقة 76، والتي شهدت تسجيل مانشستر مانشستر يونايتد للهدف الثاني، عندما مرر ماتيوس كونيا كرة عرضية قابلها باتريك دورجو بتسديدة قوية لتصطدم بالقائم الأيسر لدوناروما قبل أن تعانق الشباك.

حاول مانشستر سيتي تقليص الفارق وتوالت محاولاته الهجومية بحثاً عن تقليص الفارق، لكنه اصطدم بدفاع قوي ومنظم من مانشستر يونايتد، الذي كاد أن يسجل الهدف الثالث في الدقيقة 89 عندما توغل ديالو بالكرة حتى دخل منطقة جزاء مانشستر سيتي وسدد كرة قوية اصطدمت بالقائم الأيسر للحارس دوناروما.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع ألغى الحكم هدفاً لمانشستر يونايتد، عندما استلم ماتيوس كونيا الكرة وانطلق بها حتى دخل منطقة جزاء مانشستر سيتي ومرر كرة عرضية قابلها ماسون بتسديدة إلى داخل المرمى، ولكن الحكم ألغى الهدف بداع تسلل كونيا.

ومر الوقت المتبقي من المباراة بدون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز مانشستر يونايتد 2 / صفر.