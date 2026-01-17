الأحد 18 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الوصل يعبر الجزيرة بهدف «الوقت القاتل»

الوصل يعبر الجزيرة بهدف «الوقت القاتل»
17 يناير 2026 19:31

معتصم عبدالله (دبي)
اقتنص الوصل فوزاً ثميناً من أمام ضيفه الجزيرة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على استاد زعبيل، ضمن افتتاح منافسات الجولة 13 لدوري أدنوك للمحترفين.
وسجل البديل ريناتو جونيور هدف اللقاء الوحيد برأسية قاتلة في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع (90+4)، ليهدي «الإمبراطور» ثلاث نقاط ثمينة رفعت رصيده إلى 25 نقطة، فيما تجمّد رصيد «فخر أبوظبي» عند 21 نقطة في المركز الخامس.
ويُعد هذا الفوز الثامن للوصل في تاريخ مواجهاته مع الجزيرة بدوري المحترفين، من أصل 33 مباراة جمعتهما، مقابل 18 انتصاراً للجزيرة و8 مباريات انتهت بالتعادل.
وشهدت المباراة محاولات مبكرة للضيوف، حيث أهدر محمد ربيع فرصة محققة في الدقيقة الثالثة إثر انفراد بمرمى الوصل، قبل أن يقرّر الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسير إلغاء الهجمة بداعي التسلل. وعاد حارس الوصل محمد الوالي ليؤكد تألقه بتصديه لتسديدة خطرة من نبيل فقير داخل منطقة الجزاء في الدقيقة التاسعة.
ومع انطلاقة الشوط الثاني، واصل الوالي حضوره اللافت بتصديه لتسديدة فينيسيوس ميلو من داخل المنطقة في الدقيقة 59، فيما رد الوصل بمحاولة خطرة عبر بالاسيوس الذي سدد كرة علت العارضة في الدقيقة 78، قبل أن يحسم ريناتو جونيور المواجهة بهدف قاتل في اللحظات الأخيرة، مانحاً الوصل انتصاراً ثميناً في صراع المراكز المتقدمة.

