التعادل السلبي يحسم مواجهة خورفكان والنصر

فيصل النقبي (خورفكان)

حسم التعادل السلبي مواجهة خورفكان وضيفه النصر، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد صقر بن محمد القاسمي بمدينة خورفكان، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من دوري أدنوك للمحترفين.

وجاءت المباراة متكافئة في مجمل فتراتها، مع أفضلية نسبية في الاستحواذ للنصر في الشوط الأول ولخورفكان في الشوط الثاني، وتبادل للفرص دون ترجمة حقيقية على صعيد التسجيل، في ظل صلابة دفاعية من الجانبين وتألق حارسي المرمى.

وبهذه النتيجة، رفع خورفكان رصيده إلى 12 نقطة في المركز العاشر، فيما بلغ رصيد النصر 19 نقطة في المركز السادس، ليواصل الفريقان مشوارهما في المنافسة مع اقتراب الجولات الحاسمة.