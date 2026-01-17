الأحد 18 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

التعادل السلبي يحسم مواجهة خورفكان والنصر

التعادل السلبي يحسم مواجهة خورفكان والنصر
17 يناير 2026 19:33

فيصل النقبي (خورفكان)
حسم التعادل السلبي مواجهة خورفكان وضيفه النصر، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد صقر بن محمد القاسمي بمدينة خورفكان، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من دوري أدنوك للمحترفين.
وجاءت المباراة متكافئة في مجمل فتراتها، مع أفضلية نسبية في الاستحواذ للنصر في الشوط الأول ولخورفكان في الشوط الثاني، وتبادل للفرص دون ترجمة حقيقية على صعيد التسجيل، في ظل صلابة دفاعية من الجانبين وتألق حارسي المرمى.
وبهذه النتيجة، رفع خورفكان رصيده إلى 12 نقطة في المركز العاشر، فيما بلغ رصيد النصر 19 نقطة في المركز السادس، ليواصل الفريقان مشوارهما في المنافسة مع اقتراب الجولات الحاسمة.

أخبار ذات صلة
«طيران الإمارات» تضفي «لمسة جمالية» على قمة الوصل والجزيرة
التعادل يحسم قمة العين والوحدة
دوري أدنوك للمحترفين
النصر
خورفكان
آخر الأخبار
ثاني بن أحمد الزيودي
اقتصاد
"يوم التجارة والاستثمار الإماراتي الكاميروني" يستكشف فرص بناء شراكات جديدة
اليوم 12:36
"طرق دبي" تتسلم 250 حافلة جديدة بينها 40 كهربائية
علوم الدار
"طرق دبي" تتسلم 250 حافلة جديدة بينها 40 كهربائية
اليوم 12:30
«جودو الإمارات» يتصدر «دولية العين» بـ 36 ميدالية
الرياضة
«جودو الإمارات» يتصدر «دولية العين» بـ 36 ميدالية
اليوم 12:30
تطبيقات رئيسية للشبكات الاجتماعية على هاتف ذكي
الذكاء الاصطناعي
تراجع تنزيل التطبيقات في العالم خلال العام الماضي
اليوم 12:16
باوليني تتقدم بسلاسة في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
الرياضة
باوليني تتقدم بسلاسة في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
اليوم 12:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©