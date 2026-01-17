إنتر ميلان يعبر أودينيزي ويبتعد بالصدارة الإيطالية

روما(د ب أ)

ابتعد إنتر ميلان بصدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم بفضل فوزه الصعب على مضيفه أودينيزي 1 /صفر اليوم السبت في المرحلة الحادية والعشرين.

ويدين إنتر ميلان بالفضل في هذا الفوز لهدافه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 20.

الفوز رفع رصيد إنتر ميلان إلى 49 نقطة في الصدارة من 21 مباراة متفوقاً بفارق ست نقاط عن أقرب ملاحقيه ميلان الذي خاض 20 مباراة، وتوقف رصيد أودينيزي عند 26 نقطة في المركز العاشر.

بدأت المباراة بإثارة مبكرة وضغط هجومي مكثف من جانب إنتر، حيث كاد فيديريكو دي ماركو أن يفتتح التسجيل في الدقيقة الخامسة عبر تسديدة مذهلة مرت بمحاذاة القائم، تلتها محاولة أخرى من لاوتارو مارتينيز تصدى لها الحارس مادوكا أوكوي.

واستمر تفوق إنتر الميداني بفضل تحركات نيكولو باريلا وفيديريكو دي ماركو، حتى جاءت الدقيقة 20 التي شهدت الهدف الأول، حيث أرسل بيوتر زيلينسكي تمريرة بينية متقنة مهدها فرانشيسكو بيو إسبوسيتو وظهره للمرمى نحو لاوتارو مارتينيز، الذي توغل ببراعة وسدد كرة قوية سكنت الزاوية السفلى للمرمى.

وحاول أودينيزي العودة في اللقاء، وكان ياكوب بيوتروفسكي قريباً من التعادل في الدقيقة 34 عبر تسديدة قوية من حافة منطقة الجزاء تألق يان سومر في التصدي لها.

وأجرى أودينيزي تبديلاً اضطرارياً بدخول ليام ميلر بدلاً من ياكوب بيوتروفسكي المصاب، لينتهي بعدها الشوط الأول بتقدم إنتر بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، واصل إنتر محاولاته لتعزيز التقدم، وأضاع هنريك مخيتاريان فرصة محققة في الدقيقة 53 بعد تمريرة من فرانشيسكو بيو إسبوسيتو.

وفي الدقيقة 61 ألغى الحكم هدفاً لإنتر سجله فيديريكو دي ماركو بداعي تسلل فرانشيسكو بيو إسبوسيتو قبل تقديم التمريرة الحاسمة.

ومع دخول المباراة دقائقها العشر الأخيرة، شعر مدرب إنتر بالخطر فدفع بعناصر دفاعية مثل فرانشيسكو أتشيربي وستيفان دي فري لتأمين النتيجة، بينما كثف أودينيزي ضغطه بعدما استشعر إمكانية التعادل. وكاد بابي جيي أن يسجل هدف التعادل لأودينيزي عبر تسديدة مقصية اصطدمت بالدفاع، وتكفل مانويل أكانجي بإبعاد عرضية خطيرة قبل وصولها للمهاجم كينان ديفيس في الدقيقة 87.