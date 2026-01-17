«هيرو دبي كلاسيك» تكرِّم الفائزين بتحدي الاستدامة العالمي

دبي (الاتحاد)

اختتمت بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك للجولف، فعاليات مبادرة «تحدي الحاضنة الخضراء»، وهي مبادرة عالمية تدعو المشاركين إلى تقديم حلول مستدامة مبتكرة للفعاليات الرياضية، وذلك في تأكيد على الجهود الإماراتية الرائدة في دعم الاستدامة والابتكار في الرياضة العالمية، حيث تُعد المبادرة الأولى من نوعها عالمياً في مجال بطولات الجولف.

وحققت المبادرة هدفها المتمثل في دعوة المبتكرين من جميع أنحاء العالم لتقديم حلول مستدامة جريئة للفعالية الرياضية، ومن بين ستة متأهلين للتصفيات النهائية، فاز مشروع شركة نوتبلا، الشركة الرائدة في مجال التغليف المصنوع من الأعشاب البحرية، والذي يتحلل بشكل طبيعي.

وبعد عرض تقديمي أمام لجنة من الحكام الخبراء في نادي الإمارات للجولف قبل انطلاق النسخة الـ 37 من بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك، حصلت شركة نوتبلا على المركز الأول، وستعمل الشركة التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها الآن، مع منظمي البطولة لتطبيق حلول التغليف المستدامة والمبتكرة الخاصة بها في النسخة المقبلة من البطولة في عام 2027.

تقوم نوتبلا بتصميم مواد وعبوات بديلة للبلاستيك أحادي الاستخدام بواسطة الأعشاب البحرية، وابتكار عبوات تتحلل طبيعياً كقطعة فاكهة. وباعتبارها أول طلاء مُعتمد خالٍ من البلاستيك في أوروبا، تُقلّل منتجات نوتبلا انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة تصل إلى 79% مقارنةً بالعبوات البلاستيكية التقليدية، وهي قابلة لإعادة التدوير بنسبة 100%، وقابلة للتحلل الحيوي في المنزل، وخالية من مركبات PFAS. وقد طبّقت الشركة حلولها بالفعل في مواقع رئيسية مثل ساحة O2، وملعب توتنهام هوتسبير، واستوديوهات وارنر براذرز في لندن.

وحصلت GreenFair+AI، وهي منصة استدامة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، على جائزة تقديرية رفيعة، وهي لداليا سبتي، الفتاة التي تبلغ من العمر 12 عاماً والعاشقة لرياضة الجولف، استلهمت فكرتها من حضورها للجولف.

بعد تلقيها التوجيه من شركة ديلويت، قدّمت داليا، المولودة والتي نشأت في دبي، عرضاً تقديمياً متميزاً مع والدها، علي سبتي، حول منتجهما GreenFair+AI، وهي منصة ذكية موحّدة تساعد منظمي الفعاليات على تحويل جهود الاستدامة المتفرقة إلى نظام رقمي متكامل وقابل للقياس. ورغم أن داليا لم تفز بالجائزة، إلا أن بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك، وشركة ديلويت، ومؤسسة GEO للجولف المستدام، قامت بتقدير رؤيتها وتفانيها، وسيواصلون تقديم التوجيه والإرشاد لهذه الريادية الواعدة لمساعدتها على تطوير فكرتها.

ومن المقرر أن تقام النسخة الـ 37 من بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك في الفترة من 22 إلى 25 يناير 2026 في نادي الإمارات للجولف، حيث يقود حامل اللقب تيريل هاتون مجموعة من اللاعبين العالميين تضم البطل أربع مرات روري ماكلروي، وبطل كأس فيديكس تومي فليتوود، وبطل عام 2022 فيكتور هوفلاند، والمصنَّف الأول عالمياً سابقاً داستن جونسون، والفائز بلقب بطولة بريطانيا المفتوحة لعام 2019 شين لوري.