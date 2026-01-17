115610 نقاط تمنح الإمارات صدارة «أبوظبي الدولية لمحترفي الجوجيتسو»

أبوظبي (وام)

تواصلت اليوم منافسات بطولة أبوظبي الدولية لمحترفي الجوجيتسو، في يومها الثاني، بصالة مبادلة أرينا في العاصمة أبوظبي، وسط أجواء حماسية وتنظيم احترافي يعكس المكانة الرائدة التي تحتلها دولة الإمارات على خريطة الرياضات القتالية عالمياً، وذلك بتنظيم رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو (AJP).

وشهد اليوم الثاني من البطولة مشاركة واسعة تجاوزت 1000 لاعب ولاعبة في فئات البراعم، والأشبال، والأطفال، والناشئين، في مشهد نابض بالحيوية يعكس الزخم المتنامي لرياضة الجوجيتسو، والإقبال المتزايد عليها من مختلف الفئات العمرية، لا سيما فئة النشء، بوصفها إحدى الركائز الأساسية لبناء أجيال تتمتع بالقوة البدنية والانضباط الذهني والقيم الرياضية السامية.

وسجلت المنافسات حضوراً لافتاً لأولياء الأمور الذين حرصوا على متابعة أبنائهم وتشجيعهم من المدرجات، في صورة تجسد الوعي المجتمعي المتنامي بأهمية الرياضة في صقل شخصية الأبناء وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، وترسيخ مبادئ الالتزام والعمل الجماعي واحترام المنافس، وهي القيم التي باتت رياضة الجوجيتسو تجسدها بوضوح في مسيرة تطورها داخل الدولة.

وتم خلال منافسات اليوم الثاني توزيع 169 ميدالية ذهبية، و166 ميدالية فضية، و124 ميدالية برونزية على المشاركين، في حصيلة تؤكد قوة التنافس وارتفاع المستوى الفني.

وتصدرت دولة الإمارات الترتيب العام للبطولة برصيد 115,610 نقاط، متقدمة بفارق كبير يعكس عمق قاعدة اللعبة محلياً، تلتها البرازيل في المركز الثاني برصيد 27,830 نقطة، ثم كولومبيا في المركز الثالث برصيد 17,450 نقطة.

وحضر منافسات اليوم الثاني عبد المنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للعبة، وطارق البحري، مدير عام رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، إلى جانب موغاميت زيد إيجلتون، مدير العمليات في الرابطة، وعدد من المسؤولين والمهتمين بالشأن الرياضي.

وأكد موغاميت زيد إيجلتون أن منافسات اليوم الثاني عكست بوضوح نجاح منظومة تطوير الجوجيتسو في دولة الإمارات، وقال: إن المشاركة الكبيرة لفئات المراحل السنية المختلفة تمثل مؤشراً إيجابياً على سلامة الرؤية والاستراتيجية المعتمدة.

وأضاف أن اليوم الثاني من بطولة أبوظبي الدولية لمحترفي الجوجيتسو أظهر الصورة الحقيقية لمستقبل هذه الرياضة، بمشاركة أكثر من ألف لاعب ولاعبة في فئات البراعم، والأشبال، والأطفال، والناشئين، ونرى مدى النجاح الذي حققته دولة الإمارات في تطوير الجوجيتسو من سن مبكرة، والمستوى التنافسي كان مميزاً للغاية، ما جعل هذا اليوم ناجحاً بكل المقاييس، ويعكس بوضوح كيف تواصل الإمارات بناء الأبطال من القاعدة.

وتتواصل اليوم منافسات البطولة بإقامة نزالات فئة المحترفين، ضمن برنامج تنافسي متكامل يغطي مختلف الفئات العمرية والمستويات الفنية، في إطار يعزز مكانة أبوظبي عاصمة عالمية لرياضة الجوجيتسو، ويجسد رؤية دولة الإمارات في دعم الرياضة وصناعة الأبطال، وترسيخ قيم التميز والتنافس الشريف على الساحة الدولية.