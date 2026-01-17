تفوق فرنسي ومصري بمنافسات الألواح الطائرة في «يوم دبي البحري»

دبي (الاتحاد)

انطلقت فعالية «يوم دبي البحري»، التي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وسط أجواء حماسية ومنافسات متميزة بين أكثر من 100 رياضي ورياضية في أول يومين، حيث تقام منافسات رياضية متنوعة على مدار 3 أيام على شاطئ جبل علي في دبي، في مهرجان رياضي شامل وكبير بمشاركة مختلف فئات المجتمع.

وشهدت انطلاقة «يوم دبي البحري» إقامة مسابقة الألواح الطائرة «كايت سيرف»، والتي ضمت 3 فئات، ففي فئة المنافسات الحرة «الفري ستايل»، حقق الفرنسي فرانكيوس كارو المركز الأول، وجاء ثانياً محمد عبيد، وحل ثالثاً الأميركي بابول فورسون.

أما في فئة «وينج فويل»، فحقق المركز الأول الفرنسي بيير كورسون، وجاء مواطنه جيريجوري بيرتراند ثانياً، وفي المركز الثالث التايلاندي ليفي شارد.

وفي فئة «توين تيب»، حقق المصري أحمد حسن المركز الأول، وجاء ثانياً السيرلانكي أنيشكا دينيل، وثالثاً الفرنسي راجيف تيفاني.

وتبلغ قيمة الجوائز في المسابقات 231 ألف درهم، يتم توزيعها على الحاصلين على المراكز الأولى في كل مسابقة.

وأكد محمد المري، مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أن الإقبال الكبير على المشاركة في فعالية يوم دبي البحري من مختلف الجنسيات يؤكد أهمية هذه الفعالية في الترويج وإبراز الرياضات البحرية، وجذب مختلف أفراد المجتمع لاستعراض وإبراز مهاراتهم وإبداعاتهم، حيث تابعنا في المنافسات تطوراً في الأداء، وزيادة في أعداد المشاركين.

وعبر المري عن تقديره لجهود شركاء الحدث، وهم اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، ونادي دبي لزوارق الشاطئ «دوسك»، والقيادة العامة لشرطة دبي، وبلدية دبي، حيث تتضافر هذه الجهود معاً لإبراز دبي كوجهة بارزة عالمياً في الرياضات البحرية.