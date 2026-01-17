الأحد 18 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«طيران الإمارات» تضفي «لمسة جمالية» على قمة الوصل والجزيرة

«طيران الإمارات» تضفي «لمسة جمالية» على قمة الوصل والجزيرة
17 يناير 2026 22:53

معتصم عبدالله (دبي)
سجلت طيران الإمارات حضوراً لافتاً ومميزاً في قمة الوصل وضيفه الجزيرة، التي أُقيمت مساء اليوم على استاد زعبيل ضمن منافسات الجولة 13 لدوري أدنوك للمحترفين، في فعالية خاصة تعكس شراكتها الاستراتيجية مع رابطة المحترفين الإماراتية.
وشهدت أجواء المباراة توزيع مضيفات طيران الإمارات القبعات الأيقونية للناقلة الوطنية على جماهير استاد زعبيل، في مبادرة لاقت تفاعلاً واسعاً من الحضور، كما شاركت المضيفات في مراسم الاصطفاف الرسمي قبل انطلاق اللقاء، في مشهد أضفى لمسة احتفالية مميزة على القمة.
كما رافقت مضيفتان من طيران الإمارات لاعبي الفريقين أثناء دخولهم أرضية الملعب، وشاركتا في التقاط الصور التذكارية الرسمية، في حضور يعكس الهوية العالمية للناقلة ودورها الداعم للفعاليات الرياضية الكبرى.
وتُعد طيران الإمارات أحد أبرز رعاة رابطة المحترفين الإماراتية، وعلامة عالمية رائدة في صناعة النقل الجوي، وشريكاً فاعلاً في دعم الرياضة الإماراتية، من خلال حضورها المستمر ومبادراتها المجتمعية المتواصلة، منذ انطلاقتها التي أسهمت في إعادة رسم مفاهيم خدمات الطيران ببصمة إماراتية خالصة.
وأسهم دعم طيران الإمارات المتواصل لرابطة المحترفين الإماراتية على مدى السنوات الماضية في تعزيز المسيرة الاحترافية لكرة القدم المحلية، وانعكس إيجاباً على تطور مسابقات الرابطة والأندية المحترفة، بما يعزز مكانة الدوري الإماراتي على المستويين الإقليمي والدولي.

أخبار ذات صلة
مهرجان طيران الإمارات للآداب.. حوارٌ ينبض بالتجارب
التعادل يحسم قمة العين والوحدة
طيران الإمارات
دوري أدنوك للمحترفين
الوصل
الجزيرة
آخر الأخبار
ثاني بن أحمد الزيودي
اقتصاد
"يوم التجارة والاستثمار الإماراتي الكاميروني" يستكشف فرص بناء شراكات جديدة
اليوم 12:36
"طرق دبي" تتسلم 250 حافلة جديدة بينها 40 كهربائية
علوم الدار
"طرق دبي" تتسلم 250 حافلة جديدة بينها 40 كهربائية
اليوم 12:30
«جودو الإمارات» يتصدر «دولية العين» بـ 36 ميدالية
الرياضة
«جودو الإمارات» يتصدر «دولية العين» بـ 36 ميدالية
اليوم 12:30
تطبيقات رئيسية للشبكات الاجتماعية على هاتف ذكي
الذكاء الاصطناعي
تراجع تنزيل التطبيقات في العالم خلال العام الماضي
اليوم 12:16
باوليني تتقدم بسلاسة في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
الرياضة
باوليني تتقدم بسلاسة في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
اليوم 12:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©