«طيران الإمارات» تضفي «لمسة جمالية» على قمة الوصل والجزيرة

معتصم عبدالله (دبي)

سجلت طيران الإمارات حضوراً لافتاً ومميزاً في قمة الوصل وضيفه الجزيرة، التي أُقيمت مساء اليوم على استاد زعبيل ضمن منافسات الجولة 13 لدوري أدنوك للمحترفين، في فعالية خاصة تعكس شراكتها الاستراتيجية مع رابطة المحترفين الإماراتية.

وشهدت أجواء المباراة توزيع مضيفات طيران الإمارات القبعات الأيقونية للناقلة الوطنية على جماهير استاد زعبيل، في مبادرة لاقت تفاعلاً واسعاً من الحضور، كما شاركت المضيفات في مراسم الاصطفاف الرسمي قبل انطلاق اللقاء، في مشهد أضفى لمسة احتفالية مميزة على القمة.

كما رافقت مضيفتان من طيران الإمارات لاعبي الفريقين أثناء دخولهم أرضية الملعب، وشاركتا في التقاط الصور التذكارية الرسمية، في حضور يعكس الهوية العالمية للناقلة ودورها الداعم للفعاليات الرياضية الكبرى.

وتُعد طيران الإمارات أحد أبرز رعاة رابطة المحترفين الإماراتية، وعلامة عالمية رائدة في صناعة النقل الجوي، وشريكاً فاعلاً في دعم الرياضة الإماراتية، من خلال حضورها المستمر ومبادراتها المجتمعية المتواصلة، منذ انطلاقتها التي أسهمت في إعادة رسم مفاهيم خدمات الطيران ببصمة إماراتية خالصة.

وأسهم دعم طيران الإمارات المتواصل لرابطة المحترفين الإماراتية على مدى السنوات الماضية في تعزيز المسيرة الاحترافية لكرة القدم المحلية، وانعكس إيجاباً على تطور مسابقات الرابطة والأندية المحترفة، بما يعزز مكانة الدوري الإماراتي على المستويين الإقليمي والدولي.