كومباني: بايرن يجسد عقلية المدرسة القديمة في الركض والقتالية



برلين (د ب أ)



أعرب البلجيكي فينسنت كومباني، المدير الفني لنادي بايرن ميونخ، عن سعادته البالغة بالمجهود البدني والذهني الذي قدمه لاعبوه خلال الفوز العريض على مضيفه لايبزج 5 -1 أمس السبت في الدوري الألماني لكرة القدم.

وانتهى شوط المباراة الأول بتقدم لايبزج بهدف سجله رومولو كروز في الدقيقة 20 وبعد مضي خمس دقائق فقط من بداية الشوط الثاني رد سيرج نابري بهدف التعادل للنادي البافاري، ثم أضاف القناص الإنجليزي هاري كين الهدف الثاني في الدقيقة 67.

وسطر بايرن ملحمة حقيقية في آخر سبع دقائق حيث سجل خلالها ثلاثة أهداف عن طريق جوناثان تاه في الدقيقة 83 وألكسندر بافلوفيتش في الدقيقة 85 والفرنسي ميكايل أوليسيه في الدقيقة 88.

الفوز رفع رصيد بايرن إلى 50 نقطة في الصدارة بفارق 11 نقطة عن أقرب ملاحقيه بوروسيا دورتموند، وتوقف رصيد لايبزج عند 32 نقطة في المركز الرابع.

وأقر فينسنت كومباني في تصريحاته لشبكة «سكاي» بصعوبة الشوط الأول الذي تفوق فيه لايبزج بهدف رومولو كروز، قائلاً: «لقد سببوا لنا مشاكل حقيقية في الشوط الأول، ولكن يا إلهي، ما حدث في الشوط الثاني كان مذهلاً».

وكشف كومباني عن أن لاعبي بايرن ميونخ ركضوا مسافة تزيد بستة كيلومترات عن لاعبي لايبزج خلال الشوط الثاني فقط، واصفا الأداء بأنه تجسيد لـ «عقلية المدرسة القديمة» القائمة على الركض والقتالية والالتحامات القوية.

كما خص المدرب الحارس المخضرم مانويل نوير، الذي سيتم عامه 40 في مارس المقبل، بإشادة استثنائية بعد تصديه بشكل مذهل لفرصتين محققتين في مباراة قد تكون ضمن موسمه الأخير، مؤكداً أنه مهما قيل في حقه من مديح فلن يكون كافياً.