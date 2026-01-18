الإثنين 19 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

كومباني: بايرن يجسد عقلية المدرسة القديمة في الركض والقتالية

كومباني: بايرن يجسد عقلية المدرسة القديمة في الركض والقتالية
18 يناير 2026 11:00

 
برلين (د ب أ)

أخبار ذات صلة
4 وجهات محتملة لمشروع تشابي ألونسو الجديد
البايرن يعثر على النسخة الحديثة من ثنائية «روبن وريبيري»


أعرب البلجيكي فينسنت كومباني، المدير الفني لنادي بايرن ميونخ، عن سعادته البالغة بالمجهود البدني والذهني الذي قدمه لاعبوه خلال الفوز العريض على مضيفه لايبزج 5 -1 أمس السبت في الدوري الألماني لكرة القدم.
وانتهى شوط المباراة الأول بتقدم لايبزج بهدف سجله رومولو كروز في الدقيقة 20 وبعد مضي خمس دقائق فقط من بداية الشوط الثاني رد سيرج نابري بهدف التعادل للنادي البافاري، ثم أضاف القناص الإنجليزي هاري كين الهدف الثاني في الدقيقة 67.
وسطر بايرن ملحمة حقيقية في آخر سبع دقائق حيث سجل خلالها ثلاثة أهداف عن طريق جوناثان تاه في الدقيقة 83 وألكسندر بافلوفيتش في الدقيقة 85 والفرنسي ميكايل أوليسيه في الدقيقة 88.
الفوز رفع رصيد بايرن إلى 50 نقطة في الصدارة بفارق 11 نقطة عن أقرب ملاحقيه بوروسيا دورتموند، وتوقف رصيد لايبزج عند 32 نقطة في المركز الرابع.
وأقر فينسنت كومباني في تصريحاته لشبكة «سكاي» بصعوبة الشوط الأول الذي تفوق فيه لايبزج بهدف رومولو كروز، قائلاً: «لقد سببوا لنا مشاكل حقيقية في الشوط الأول، ولكن يا إلهي، ما حدث في الشوط الثاني كان مذهلاً».
وكشف كومباني عن أن لاعبي بايرن ميونخ ركضوا مسافة تزيد بستة كيلومترات عن لاعبي لايبزج خلال الشوط الثاني فقط، واصفا الأداء بأنه تجسيد لـ «عقلية المدرسة القديمة» القائمة على الركض والقتالية والالتحامات القوية.
كما خص المدرب الحارس المخضرم مانويل نوير، الذي سيتم عامه 40 في مارس المقبل، بإشادة استثنائية بعد تصديه بشكل مذهل لفرصتين محققتين في مباراة قد تكون ضمن موسمه الأخير، مؤكداً أنه مهما قيل في حقه من مديح فلن يكون كافياً.

بايرن
بايرن ميونيخ
الدوري الألماني
لايبزج
كومباني
فينسنت كومباني
آخر الأخبار
رئيس الدولة ورئيس وزراء الهند يشهدان تبادل عدد من الاتفاقيات والمذكرات بين البلدين
علوم الدار
رئيس الدولة ورئيس وزراء الهند يشهدان تبادل عدد من الاتفاقيات والمذكرات بين البلدين
اليوم 19:12
رئيس الدولة ورئيس وزراء الهند يبحثان تعزيز التعاون في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين
علوم الدار
رئيس الدولة ورئيس وزراء الهند يبحثان تعزيز التعاون في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين
اليوم 18:37
محمد بن راشد: الإمارات الأولى عالمياً في مؤشر الثقة بالحكومات
علوم الدار
محمد بن راشد: الإمارات الأولى عالمياً في مؤشر الثقة بالحكومات
اليوم 17:16
خالد بن محمد بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة حمد بن راشد بن حمد الهاجري
علوم الدار
خالد بن محمد بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة حمد بن راشد بن حمد الهاجري
اليوم 18:52
حمدان بن زايد يطلع على نتائج ومخرجات مهرجان ليوا الدولي «ليوا 2026»
علوم الدار
حمدان بن زايد يطلع على نتائج ومخرجات مهرجان ليوا الدولي «ليوا 2026»
اليوم 17:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©