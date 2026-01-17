سباق «ديوان حاكم دبي» يجمع نخبة المتسابقين في «السلم للدراجات الهوائية»

دبي (الاتحاد)



برعاية وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وبتنظيم المكتب الخاص لصاحب السمو حاكم دبي، تقيم بطولة السلم للدراجات الهوائية اليوم، سباق «ديوان سمو حاكم دبي» للنخبة الرجال، والذي تتنافس فيه نخبة من أقوى الدراجين، بإجمالي جوائز مالية يبلغ مليون درهم.

وتأتي إقامة منافسات النخبة الرجال بالتعاون مع ديوان سمو حاكم دبي للعام الثاني على التوالي، وذلك في ضوء النجاح الكبير الذي حققته نسخة العام الماضي من السباق من خلال مساره المتميز، الذي ينطلق من قلب دبي مروراً بأبرز معالمها الحضارية، ووصولاً إلى محمية المرموم في سيح السلم وسط طبيعتها الخلابة.

ويأتي السباق في إطار نهج اللجنة المنظمة في توثيق التعاون بين البطولة والجهات الحكومية، حيث كانت منافسات النسخة الحالية للبطولة قد انطلقت نهاية الشهر الماضي، بإقامة منافسات سباق الهواة الإماراتيين الرجال الذي أقيم تحت شعار «الأمن والأمان»، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، حيث انطلق السباق من مقر أكاديمية شرطة دبي.





النسخة العاشرة للبطولة المقامة تحت شعار «10 سنوات من الإنجازات والنجاح» تشهد إقبالاً كبيراً في المشاركة وتطوراً متواصلاً في مستويات المشاركين، مع الاحتفاء بمرور عقد على إطلاق البطولة الأكبر من نوعها على صعيد التنوع والشمولية في فئات السباقات.

وأعلن عمير بن جمعة الفلاسي، المدير العام للمكتب الخاص لصاحب السمو حاكم دبي، رئيس اللجنة المنظمة العليا، أنه تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قررت اللجنة المنظمة العليا رفع عدد سباقات النسخة العاشرة إلى 5 سباقات، وذلك بإضافة سباق صحراوي للسيدات الذي يقام 31 يناير الجاري.

وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في إطار الحرص على دعم رياضة المرأة ومنح السيدات الفرصة للمشاركة في هذا النوع من التحديات في إطار تنامي الاهتمام المجتمعي برياضة الدراجات الهوائية، ومواصلة البناء على إنجازات ونجاحات بطولة السلم في 41 سباقاً أقيمت على مدار النسخ التسع الماضية، بالإضافة إلى السباق الأول في النسخة العاشرة، مشيراً إلى أن البطولة استقطبت على مدار نسخها المتعاقبة مشاركة 5137 متسابقاً من الجنسين، قطعوا في دبي مسافة إجمالية تبلغ 4881 كيلومتراً، وبلغ عدد الفائزين بالمراكز الأولى وحصدوا جوائز مالية 2685 متسابقاً. وبحسب برنامج بطولة السلم المحدث، من المقرر أن يقام سباق السيدات في 25 من شهر يناير الجاري، فيما يقام السباق الصحراوي للسيدات في 31 يناير، والسباق الصحراوي للرجال في الأول من فبراير 2026.