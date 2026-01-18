فينوس ويليامز: لا أحتاج لإثبات شيء في عودتي للتنس



ملبورن (د ب أ)



قالت النجمة الأميركية المخضرمة، فينوس ويليامز، إنها لا تحتاج لإثبات أي شيء في عودتها للمشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، وذلك بعد حوالي ثلاثة عقود من مشاركتها الأولى في هذه البطولة الكبرى التي تعد أولى البطولات الأربع الكبرى في الموسم الجديد.

تغيب ويليامز، الفائزة بسبعة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى «جراند سلام» عن أجواء المشاركة في ملعب ملبورن بارك منذ خروجها المؤلم من الدور الثاني عام 2021.

وبتلقيها بطاقة دعوة، ستصبح فينوس ويليامز 45 عاماً أكبر لاعبة سناً في التاريخ تشارك في منافسات فردي السيدات عندما تواجه الصربية أولجا دانيلوفيتش في الدور الأول، يوم الأحد.

ومن المتوقع أن تشهد البطولة مواجهة أميركية خالصة مع المصنفة الثالثة، كوكو جوف، ضمن منافسات الدور الثاني. وقالت فينوس ويليامز في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الأسترالية «هذا أفضل مكان على وجه الأرض للعب فيه، وأرتبط بذكريات رائعة هنا، وأعشق التحديات، وجاهزة لهذا التحدي».

شاركت ويليامز لأول مرة في بطولة أستراليا المفتوحة عام 1998 ببلوغها 17 عاماً، ووصلت إلى دور الثمانية في رابع مشاركة لها بعد مسيرة رائعة بوصولها إلى نهائي بطولة أميركا المفتوحة في العام السابق.

وتأهلت فينوس ويليامز لنهائي بطولة أستراليا المفتوحة مرتين في عامي 2003 و2017، وخسرت اللقب أمام شقيقتها سيرينا في المرتين. وعادت الشقيقة الكبرى إلى ملاعب التنس في يوليو 2025 لكنها ودعت بطولة أميركا المفتوحة من الدور الأول.

وتحتل ويليامز حالياً المركز 576 عالمياً، وخسرت مرتين في الدور الأول ببطولات هذا العام أمام البولندية ماجدا لينيت في بطولة أوكلاند والألمانية تاتيانا ماريا في بطولة هوبارت، أوائل الشهر الجاري.

وختمت ويليامز: «يجب أن تواصل المسيرة في أي رياضة، ولا أحتاج لإثبات شيء لأحد، بل أركز على اللعب بروح رياضية وبذل أقصى مجهود ممكن».