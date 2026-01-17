الأحد 18 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

نهيان بن مبارك يُتوِّج البريطاني فانل بلقب جائزة لونجين الكبرى

نهيان بن مبارك توَّج بطل جائزة لونجين الكبرى بحضور أمنيات الهاجري وكبار الحضور (وام)
18 يناير 2026 03:05

أبوظبي (وام)

توَّج معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، ويليام فانل «بريطانيا» بجائزة لونجين الكبرى، خلال منافسات اليوم الرابع من النسخة الثالثة عشرة لكأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز 2026، التي تقام على أرض ميدان منتجع الفرسان الرياضي الدولي في أبوظبي.

وتقام البطولة تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وبتوجيهات ومتابعة الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات ونادي العين للسيدات، وبتنظيم من أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية.
وحضر مراسم التتويج، كلٌّ من: الدكتورة أمنيات الهاجري، نائبة رئيس مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، ونجيب كيوان، ‎المدير الإقليمي لشركة لونجين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومطر راشد بن جبر السويدي، الرئيس التنفيذي لمنتجع الفرسان الرياضي الدولي، وطلال الهاشمي، وشمسة سيف الهنائي، أعضاء مجلس إدارة الأكاديمية.
وجاء تتويج ويليام فانل بعد فوزه بالمركز الأول في منافسة الجولة الواحدة بحواجز 145 سم، التي كانت الفئة الختامية لبرنامج يوم الجمعة، حيث قدّم الفارس البريطاني أداءً مثالياً دون أخطاء، مسجلاً زمناً قدره 73.17 ثانية على صهوة الجواد «إكوين أميركا بيلي بيكادور»، متقدماً على الإماراتي محمد الغرير الذي حل ثانياً، فيما جاءت السويدية أنتونيا بيترسون هاجستروم في المركز الثالث.
وبهذا، حصل فانل على نصيب من إجمالي الجوائز البالغة 28.200 يورو، وأشاد بالجهود التنظيمية في دعم نمو رياضة الفروسية في دولة الإمارات، قائلاً: «أنا سعيد جداً بالفوز بلقب الجائزة الكبرى، ومن الرائع تحقيق هذا الإنجاز مع جوادي إكوين أميركا بيلي بيكادور. منذ أن أتيت إلى الإمارات قبل سبع سنوات، لاحظت تقدماً كبيراً في مستوى الفروسية، وازدياداً مذهلاً في عدد الممارسين لهذه الرياضة. تقوم أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية بجهود مميزة في تطوير الرياضة وخلق الفرص للفرسان، وأؤمن بأن الفروسية ستشهد مزيداً من النمو في جميع أنحاء الدولة».

برنامج اليوم الثالث

أخبار ذات صلة
نهيان بن مبارك: وزارة التسامح للجميع
فرسان الإمارات يواصلون التألق في كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك لقفز الحواجز

شهد برنامج اليوم الثالث، إقامة ثلاث منافسات أخرى قبل التتويج النهائي. ففي منافسة الجولة الواحدة مع جولة للتمايز، التي صُمّم مسارها بحواجز 120 سم، حقق الإسباني أجوستي ساستري كاباييرو المركز الأول، بينما جاء الإماراتي مبخوت عويضة الكربي في المركز الثاني، وحلَّ السوري محمد أسامة الزبيبي ثالثاً.
وفي منافسة الجولة الواحدة مع جولة للتمايز بحواجز 130 سم، تُوّج الفارس السوري شادي غريب بالمركز الأول، متقدماً على الإماراتي عمر عبد العزيز المرزوقي الذي حل ثانياً، وحُميد عبد الله خليفة المهيري الذي جاء ثالثاً.
أما في منافسة المرحلتين بحواجز 130 سم، فتمكّن الفارسان السوريان محمد مغيث الشهاب، ومحمد أسامة الزبيبي، من حصد المركزين الأول والثاني على التوالي، فيما جاء الفارس الإماراتي سالم أحمد السويدي في المركز الثالث.
وتُسدل بطولة كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز 2026 الستار على فعالياتها مع إقامة المنافسات المحلية اليوم الأحد.

نهيان بن مبارك
لونجين
منتجع الفرسان الرياضي
آخر الأخبار
ثاني بن أحمد الزيودي
اقتصاد
"يوم التجارة والاستثمار الإماراتي الكاميروني" يستكشف فرص بناء شراكات جديدة
اليوم 12:36
"طرق دبي" تتسلم 250 حافلة جديدة بينها 40 كهربائية
علوم الدار
"طرق دبي" تتسلم 250 حافلة جديدة بينها 40 كهربائية
اليوم 12:30
«جودو الإمارات» يتصدر «دولية العين» بـ 36 ميدالية
الرياضة
«جودو الإمارات» يتصدر «دولية العين» بـ 36 ميدالية
اليوم 12:30
تطبيقات رئيسية للشبكات الاجتماعية على هاتف ذكي
الذكاء الاصطناعي
تراجع تنزيل التطبيقات في العالم خلال العام الماضي
اليوم 12:16
باوليني تتقدم بسلاسة في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
الرياضة
باوليني تتقدم بسلاسة في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
اليوم 12:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©