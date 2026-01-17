نهيان بن مبارك يُتوِّج البريطاني فانل بلقب جائزة لونجين الكبرى

أبوظبي (وام)



توَّج معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، ويليام فانل «بريطانيا» بجائزة لونجين الكبرى، خلال منافسات اليوم الرابع من النسخة الثالثة عشرة لكأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز 2026، التي تقام على أرض ميدان منتجع الفرسان الرياضي الدولي في أبوظبي.

وتقام البطولة تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وبتوجيهات ومتابعة الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات ونادي العين للسيدات، وبتنظيم من أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية.

وحضر مراسم التتويج، كلٌّ من: الدكتورة أمنيات الهاجري، نائبة رئيس مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، ونجيب كيوان، ‎المدير الإقليمي لشركة لونجين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومطر راشد بن جبر السويدي، الرئيس التنفيذي لمنتجع الفرسان الرياضي الدولي، وطلال الهاشمي، وشمسة سيف الهنائي، أعضاء مجلس إدارة الأكاديمية.

وجاء تتويج ويليام فانل بعد فوزه بالمركز الأول في منافسة الجولة الواحدة بحواجز 145 سم، التي كانت الفئة الختامية لبرنامج يوم الجمعة، حيث قدّم الفارس البريطاني أداءً مثالياً دون أخطاء، مسجلاً زمناً قدره 73.17 ثانية على صهوة الجواد «إكوين أميركا بيلي بيكادور»، متقدماً على الإماراتي محمد الغرير الذي حل ثانياً، فيما جاءت السويدية أنتونيا بيترسون هاجستروم في المركز الثالث.

وبهذا، حصل فانل على نصيب من إجمالي الجوائز البالغة 28.200 يورو، وأشاد بالجهود التنظيمية في دعم نمو رياضة الفروسية في دولة الإمارات، قائلاً: «أنا سعيد جداً بالفوز بلقب الجائزة الكبرى، ومن الرائع تحقيق هذا الإنجاز مع جوادي إكوين أميركا بيلي بيكادور. منذ أن أتيت إلى الإمارات قبل سبع سنوات، لاحظت تقدماً كبيراً في مستوى الفروسية، وازدياداً مذهلاً في عدد الممارسين لهذه الرياضة. تقوم أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية بجهود مميزة في تطوير الرياضة وخلق الفرص للفرسان، وأؤمن بأن الفروسية ستشهد مزيداً من النمو في جميع أنحاء الدولة».



برنامج اليوم الثالث

شهد برنامج اليوم الثالث، إقامة ثلاث منافسات أخرى قبل التتويج النهائي. ففي منافسة الجولة الواحدة مع جولة للتمايز، التي صُمّم مسارها بحواجز 120 سم، حقق الإسباني أجوستي ساستري كاباييرو المركز الأول، بينما جاء الإماراتي مبخوت عويضة الكربي في المركز الثاني، وحلَّ السوري محمد أسامة الزبيبي ثالثاً.

وفي منافسة الجولة الواحدة مع جولة للتمايز بحواجز 130 سم، تُوّج الفارس السوري شادي غريب بالمركز الأول، متقدماً على الإماراتي عمر عبد العزيز المرزوقي الذي حل ثانياً، وحُميد عبد الله خليفة المهيري الذي جاء ثالثاً.

أما في منافسة المرحلتين بحواجز 130 سم، فتمكّن الفارسان السوريان محمد مغيث الشهاب، ومحمد أسامة الزبيبي، من حصد المركزين الأول والثاني على التوالي، فيما جاء الفارس الإماراتي سالم أحمد السويدي في المركز الثالث.

وتُسدل بطولة كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز 2026 الستار على فعالياتها مع إقامة المنافسات المحلية اليوم الأحد.