«جودو الإمارات» يتصدر «دولية العين» بـ 36 ميدالية



العين (الاتحاد)

تُوّج «جودو الإمارات» بلقب الجولة الافتتاحية لبطولة العين الدولية للجودو التي أقيمت أمس بصالة خليفة بن زايد للألعاب الرياضية الأنيقة بنادي العين، التي نظّمها الاتحاد برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس مجلس إدارة اللعبة، وبدعم مجلس أبوظبي الرياضي، وبالتعاون مع نادي العين، والتي تعتبر أول بطولة للجودو تقام في مدينة العين منذ ميلاد اتحاد الجودو.

شهدت البطولة مشاركة 340 لاعباً ولاعبة من 33 دولة، «رقم قياسي»، واختتمت المنافسات بفئة الشباب تحت 21 سنة للجنسين، وجاء تتويج شباب الإمارات باللقب برصيد 36 ميدالية، منها 11 ميدالية ذهبية، و13 ميدالية فضية، و12 ميدالية برونزية، وحلّت مصر في المركز الثاني برصيد 8 ميداليات، منها 3 ذهبيات، وفضيتان و3 برونزيات، وفي المركز الثالث الهند برصيد 6 ميداليات، منها ذهبية واحدة و5 برونزيات.

وعلى مستوى فردي الذكور، حلَّ فريق الفجيرة للفنون القتالية في المركز الأول الذهبي، ثم كلباء وصيفاً، وفي المركز الثالث البرونزي حل نادي الشارقة للدفاع عن النفس، أما فئة الإناث فقد جاء فريق كلباء لرياضة المرأة في المركز الأول، وفي المركز الثاني الفضي نادي الشارقة للفنون القتالية، ونال الميدالية البرونزية فريق أكاديمية دفندر الشارقة.

وفي ختام البطولة توّج الدكتور ناصر التميمي نائب رئيس اتحاد الجودو الفائزين، بحضور محمد جاسم، الأمين العام لاتحاد الجودو، وعيسى بن هويدن، عضو اتحاد الجودو، رئيس لجنة أندية ومراكز الجودو في المنطقة الشرقية والشمالية، وسلطان الكتبي، رئيس لجنة التنظيم والبروتوكول بالاتحاد.