ريناتو جونيور يكمل نجاح «مقيمي الوصل» في «دوري أدنوك للمحترفين»

معتصم عبدالله (دبي)

احتفل البرازيلي المقيم ريناتو جونيور، مهاجم الوصل، ببصمته الأولى في «دوري أدنوك للمحترفين»، بعدما سجّل هدف الفوز الوحيد لفريقه أمام ضيفه الجزيرة من كرة رأسية في الدقيقة 94، ليمنح «الإمبراطور» ثلاث نقاط ثمينة ضمنت للأصفر إنهاء الدور الأول في المركز الرابع برصيد 25 نقطة، بعد تحقيق 7 انتصارات مقابل 4 تعادلات وخسارتين، أمام الظفرة في الجولة الثانية وشباب الأهلي في الجولة التاسعة بالنتيجة ذاتها 1-3.

وجسّد هدف جونيور القيمة الحقيقية لبصمات اللاعبين المقيمين الجدد في صفوف الوصل خلال النصف الأول من الموسم، حيث كان الهدف الثالث لهم، لكنه جاء حاسماً في توقيته وأهميته، مانحاً الفريق نقاط الفوز في ختام الدور الأول.

وسبق ذلك تسجيل المقيم الكولومبي برايان بالاسيوس هدف الفوز أمام الوحدة 1-0 في الجولة الحادية عشرة، بعد أربع دقائق فقط من دخوله بديلاً لعلي صالح في الدقيقة 80، فيما افتتح المدافع البرتغالي بيدرو مالهيرو سجلَّ أهداف المقيمين الجدد في الجولة الأولى أمام بني ياس (2-0)، بتسجيله الهدف الثاني.

وواصل مالهيرو حضوره اللافت بالمشاركة أساسياً في جميع مباريات الدور الأول (13 مباراة) بإجمالي 1147 دقيقة، كثاني أكثر لاعبي الفريق مشاركة في الدوري، بالتساوي في عدد المباريات مع زميله المدافع البرازيلي المقيم هوجو نيتو، الذي خاض 13 مباراة أيضاً، لكن بعدد دقائق أقل (871 دقيقة)، منها 12 مباراة أساسياً ومباراة واحدة بديلاً، دون أن يسجل أي هدف.

وكانت شركة الكرة بنادي الوصل قد راهنت قبل انطلاق الموسم الحالي على تدعيم صفوف الفريق باللاعبين المقيمين، لمعالجة إحدى نقاط الضعف في الموسم الماضي، عبر التعاقد مع البرازيلي هوجو نيتو، والبرتغالي بيدرو مالهيرو، والكولومبي برايان بالاسيوس، والبرازيلي ريناتو جونيور.

من جانبه، أشاد السويدي مسعود ميرال، مدرب الوصل، بفوز فريقه على الجزيرة، وقال: «لم تتوفر لنا فرص كثيرة، لكن الفريق أظهر شخصيته، خاصة في الشوط الثاني، ورغبته الواضحة في الفوز، ودفعنا بعدد أكبر من المهاجمين، وأنا سعيد بالفوز وفخور بالأداء».

وأضاف: «أجرينا تغييرات محدودة على التشكيلة، مقارنة بمباراة شباب الأهلي، باستثناء الحارس محمد الوالي، والدفع بليما أساسياً، فلكل مباراة متطلباتها التكتيكية، وهو سبب التغيير. أعتقد أننا قدمنا مباراة جيدة، خاصة بعد الأداء الإيجابي في الجولات السابقة قبل التعادل مع كلباء والخسارة أمام شباب الأهلي».

في المقابل، وصف الهولندي مارينو بوتشيتش، مدرب الجزيرة، الخسارة في «الوقت القاتل» بالمحبطة، قائلاً: «الخسارة دائماً محبطة، لكن الخسارة بهذا السيناريو في الدقائق الأخيرة أكثر إحباطاً، قياساً بما قدمناه في شوطي المباراة، لم نكن نستحق الخسارة، كنا الطرف الأكثر تحكماً وصنعنا الفرص الأخطر، لولا تألق حارس المنافس، وربما كانت نتيجة التعادل هي الأعدل».

وأضاف: «فقدنا التركيز في الدقائق الأخيرة، وهو ما كلّفنا الهدف والنقاط الثلاث، هذا هو حال كرة القدم، لا تحصل دائماً على ما تستحقه، فالأهداف هي ما يحسم المباريات. أنا راضٍ عن الأداء، لكن محبط للخسارة».